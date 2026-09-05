Не "Лиза" – как еще называют Елизавету по-украински?

Имя Лиза – довольно популярное женское имя. Вы встретите как девочку, так и бабушку с этим именем. А полная его украинская версия – "Єлизавета".

"Елизавета" происходит от древнееврейского слова"eisheva" (אֱלִישֶׁבַע), которое толкуется как "Богом клянусь" или "клятва Богу".

В украинскую языковую традицию имя пришло не напрямую из древнееврейского, а через греческий и церковнославянский языки. Впоследствии оно закрепилось в древней восточнославянской письменности, а украинский язык выработал собственную форму – Елизавета.

Довольно часто его произносят как ЄлІзавета, но это русский вариант произношения имени – "Елизавета".

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А как быть с "Лизой"?

"Лиза" – короткая форма, которая также употребляется в украинской речи, но она не является единственной формой имени. В украинском языке можно образовать гораздо больше ласковых обращений:

Лизонька ;

; Лизочка ;

; Лизуня ;

; Лизуся ;

; Лизуня ;

; Лизечка ;

; Елизаветочка ;

; Елизаветочка ;

; Елизаветонька.

Интересно, что у этого имени есть целая семья международных аналогов: английское – Elizabeth, французское – Élisabeth, немецкое – Elisabeth, польское – Elżbieta, португальское – Isabel.

Именин Элизавета отмечает несколько раз в год – 5 февраля, 18 июля, 12, 18 сентября, 4, 14, 20 ноября, 31 декабря.

Раньше в народе были распространены варианты – Лисавета, а также Савета. Считается, что и древнерусское имя – Олисава (иногда Олысава) тоже образовано от Елизаветы.

Поэтому, если хочется обратиться красиво и по-украински, вовсе не обязательно ограничиваться "Лизой". Елизаветка, Лизонька, Лизочка, Лизуся – и каждая форма имеет свой настрой.

Однако предостерегаем от окончаний -ша, они не характерны для украинской фонетики – ни для мужских имен (Илюша, Матюша, Тимоша, Леша), ни для женских (Даша, Катюша, Мариша, Танюша, Валюша) – это русское калькирование.

Ведь иногда достаточно изменить несколько звуков – и привычное имя уже звучит совсем по-другому.