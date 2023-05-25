Перша в Україні школа, збудована 3D-принтером: у Львові триває унікальне будівництво

У Львові будують новий корпус однієї зі шкіл. Втім, цього разу будівництво триває за допомоги передових технологій.

У Львові на вулиці Варшавська, 126 триває будівництво нового корпусу школи №23. Він призначений для початкових класів, тут зможе навчатися близько 100 учнів.

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Завершення будівництва заплановане вже на червень, а за початку нового навчального року корпус хочуть ввести в експлуатацію. Ініціював будівництво гуманітарний фонд Team4UA, а реалізовує технологічний проєкт данська фірма 3D-друку Cobot та будівельна компанія 3DCP Group.

Створення нового корпусу розпочалося ще у 2022 році, але через початок війни та обстріли проєкт довелося зупинити. Лише навесні 2023 року роботи відновили, а до Львова привезли 3D-принтер, який формує стіни зі спеціальної суміші з цементом.

За допомогою цієї технології Україна може бути відбудована набагато швидше, дешевше та екологічніше, ніж без неї. На цю суміш не впливає погода, вона дуже схожа на традиційну, ми лише кілька елементів додали,

– сказав засновник Cobod International Генрік Люнд-Нільсен.

Загальна площа корпусу складе 500 квадратних метрів, а вартість його будівництва – 800 тисяч доларів. Корпус буде одноповерховий, тут будуть класні кімнати, учительська, санвузли та хол з інклюзивним простором для всіх категорій учнів, зокрема, з особливими потребами.