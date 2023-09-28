Двоє українських учителів – у списку 50 найкращих педагогів планети

Двоє українців стали фіналістами світової премії для вчителів Global Teacher Prize 2023. У списку найкращих – Людмила Таболіна та Артур Пройдаков.

Людмила Таболіна – фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2019. Викладає українську мову та літературу. Артур Пройдаков – переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021. Також викладає українську мову та літературу.

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Людмила Таболіна та Артур Пройдаков – серед 50 найкращих педагогів планети

Людмила Таболіна

Людмила протягом тривалого часу працювала в Харківській школі № 73. Згодом – директоркою Харківської школи № 10. Саме ця школа у час війни стала осередком громади і надавала укриття мешканцям. Аби потрапити на роботу, Людмила долала щодня 11 кілометрів під обстрілами.

Зараз Таболіна викладає в Києві в ліцеї Educator. Її освітня мрія – відбудувати зруйновані росією заклади освіти, а також надати підтримку вчителям-воїнам. Частину призових коштів Людмила хотіла б надати фонду "Учитель іде в ЗСУ".

Свої емоції зараз я можу описати одним словом – відданість. Відданість собі, освіті, вчителям та Україні. Моя місія – аби Україна не стала одним з рядків у стрічці новин світу. Я буду продовжувати пишатися нашими освітянами та популяризувати наші освітні підходи, де б я не була,

– написала вчителька на своїй сторінці у фейсбуці.

Артур Пройдаков

Артур народився в місті Кадіївка. Зараз це окупована частина Луганщини. У листопаді 2014 року покинув маленьку батьківщину через війну. Працював на Сумщині в державній школі в місті Ромни, у київській школі MIDGARD. Допомагав учням складати ЗНО на дуже високий бал.



Після 24 лютого 2022 року Артур активно волонтерить. Зокрема, організував курси з української мови для переселенців. Розповідав і про агресію росії і значення вчителя зараз у закордонних та українських медіа. Він є автором уроків у Всеукраїнській школі онлайн. Тепер він розвиває українську освіту як учитель української мови та літератури в школі Mriy Diy, а також як виконавчий директор в освітній фундації MriyDiy.

Спробуйте перетворити кожен урок у захопливий процес. Від вашої співпраці з дітьми залежить майбутнє нашої держави. Не бійтеся відповідальності. Не бійтеся взаємодіяти з учнями та ученицями. Ми маємо нагоду виконувати свою роботу тут, допоки нас оберігають на передовій захисники й захисниці. То виконуймо нашу роботу настільки якісно, наскільки це можливо,

– написав вчитель на своїй сторінці у фейсбуці.