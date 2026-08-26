Вступ до магістратури втрачає популярність: на скільки зменшилася кількість майбутніх студентів
Рекомендації на зарахування на бюджет і контракт відповідно до результатів алгоритму адресного розміщення отримали понад 80 тисяч вступників на магістратуру. Минулого року таких студентів було майже на 17 тисяч більше.
Про це поінформував заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.
Що відомо про вступ до магістратури у 2026 році?
Загалом в Україні вступники подали понад 215 тисяч заяв на навчання на магістратурі. За результатами розподілу 80 312 вступників отримали рекомендації. Серед них:
- 28 354 – на бюджет;
- 51 958 – на контракт.
Слід зазначити, що кількість вступників на магістратуру минулого року була більшою майже на 17 тисяч. При цьому, бюджетників у 2025 році відповідно теж було більше приблизно на 5 тисяч.
При цьому, заступник очільника Міносвіти наголосив, що майже 80% рекомендацій надавалися за першим пріоритетом, що демонструє свідомий вибір вступниками своєї майбутньої освітньої траєкторії.
Які найпопулярніші спеціальності?
Зважаючи на кількість поданих заяв, найбільш популярними спеціальностями стали:
- психологія;
- право;
- менеджмент;
- середня освіта;
- публічне управління та адміністрування.
Водночас у лідерах за кількістю рекомендацій на бюджет – середня освіта, комп'ютерні науки, будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія та інженерія програмного забезпечення.
Які виші в лідерах?
Далі за кількістю рекомендацій ідуть:
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 1 934;
- КПІ імені Ігоря Сікорського – 1 802;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1 439;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1 432.
За кількістю бюджетних рекомендацій лідирує Львівська політехніка – 1 552. Далі КПІ імені Ігоря Сікорського з 1 436 рекомендаціями та КНУ імені Тараса Шевченка з 1 414.
Що робити після отримання рекомендації?
Важливо! Наступний етап для вступників – до 18:00 28 серпня підтвердити свій вибір місця навчання та виконати всі необхідні умови для зарахування.
Зарахування на бюджет і контракт за заявами з пріоритетністю відбудеться 29 серпня, тоді й оприлюднять відповідні накази. Після включення вступника до наказу статус заяви зміниться на "Включено до наказу", а решту заяв із пріоритетністю деактивують.
Так, уже з 1 вересня, відповідно до розкладу, магістранти зможуть розпочати навчання. Для тих, хто не отримав рекомендацію за результатами автоматизованого розподілу, можливість вступити залишається. Починаючи з 30 серпня, заклади вищої освіти зможуть пропонувати їм вакантні місця на контрактній формі навчання, якщо вони не пройшли за першим етапом.