Про це поінформував заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Що відомо про вступ до магістратури у 2026 році?

Загалом в Україні вступники подали понад 215 тисяч заяв на навчання на магістратурі. За результатами розподілу 80 312 вступників отримали рекомендації. Серед них:

28 354 – на бюджет;

51 958 – на контракт.

Слід зазначити, що кількість вступників на магістратуру минулого року була більшою майже на 17 тисяч. При цьому, бюджетників у 2025 році відповідно теж було більше приблизно на 5 тисяч.

При цьому, заступник очільника Міносвіти наголосив, що майже 80% рекомендацій надавалися за першим пріоритетом, що демонструє свідомий вибір вступниками своєї майбутньої освітньої траєкторії.

Які найпопулярніші спеціальності?

Зважаючи на кількість поданих заяв, найбільш популярними спеціальностями стали:

психологія;

право;

менеджмент;

середня освіта;

публічне управління та адміністрування.

Водночас у лідерах за кількістю рекомендацій на бюджет – середня освіта, комп'ютерні науки, будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія та інженерія програмного забезпечення.

Які виші в лідерах?

Серед ЗВО два лідери йдуть майже поруч – це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який отримав 2 941 рекомендацію, та Львівська політехніка із показником 2 929. Різниця між ними становить усього 12 рекомендацій.

Далі за кількістю рекомендацій ідуть:

Львівський національний університет імені Івана Франка – 1 934;

КПІ імені Ігоря Сікорського – 1 802;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1 439;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1 432.

За кількістю бюджетних рекомендацій лідирує Львівська політехніка – 1 552. Далі КПІ імені Ігоря Сікорського з 1 436 рекомендаціями та КНУ імені Тараса Шевченка з 1 414.

Що робити після отримання рекомендації?

Важливо! Наступний етап для вступників – до 18:00 28 серпня підтвердити свій вибір місця навчання та виконати всі необхідні умови для зарахування.

Зарахування на бюджет і контракт за заявами з пріоритетністю відбудеться 29 серпня, тоді й оприлюднять відповідні накази. Після включення вступника до наказу статус заяви зміниться на "Включено до наказу", а решту заяв із пріоритетністю деактивують.

Так, уже з 1 вересня, відповідно до розкладу, магістранти зможуть розпочати навчання. Для тих, хто не отримав рекомендацію за результатами автоматизованого розподілу, можливість вступити залишається. Починаючи з 30 серпня, заклади вищої освіти зможуть пропонувати їм вакантні місця на контрактній формі навчання, якщо вони не пройшли за першим етапом.