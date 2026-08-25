Для тих, хто хоче скористатися отриманою рекомендацією, ключовою датою стане 28 серпня. До цього дня потрібно підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги університету, щоб потрапити до наказу про зарахування.

Що робити після отримання рекомендації?

Якщо вступнику надали рекомендацію, навпроти однієї із заяв у кабінеті з'явиться статус "Рекомендовано до зарахування" – на бюджет або контракт. Рекомендацію надають лише за однією заявою та на одне місце.

Більшість вступників отримали рекомендації саме за тими заявами, які поставили серед найвищих пріоритетів. На бюджет 98,5% рекомендацій припали на перші три пріоритети, а 88,6% – безпосередньо на перший. Для контракту ці показники становлять 94,9% і 75% відповідно.

Щоб бути зарахованим за рекомендованою заявою, до 18:00 28 серпня потрібно підтвердити вибір місця навчання, укласти договір з університетом та виконати інші вимоги, передбачені його правилами прийому.

Підтвердити вибір можна через електронний кабінет або безпосередньо в закладі освіти. Договір також дозволено підписати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису або особисто в університеті.

Зарахування на бюджет і контракт за заявами з пріоритетністю відбудеться 29 серпня. Після включення вступника до наказу статус заяви зміниться на "Включено до наказу", а решту заяв із пріоритетністю деактивують.

Що робити, якщо рекомендації немає?

Для тих, хто не отримав рекомендацію під час автоматизованого розподілу, вступна кампанія ще не завершена. З 30 серпня університети зможуть пропонувати вакантні контрактні місця вступникам, які не пройшли на першому етапі.

Якщо людина хоче продовжити участь у конкурсі на контракт за конкретною заявою, в електронному кабінеті у меню "Активні дії" потрібно підтвердити бажання бути зарахованим за нею навіть у разі вступу за іншою заявою з пріоритетністю.

Деактивовану заяву також може поновити приймальна комісія після звернення вступника. Переведення на вакантні бюджетні місця триватиме до 7 вересня, а зарахування на контракт – до 14 вересня.

Перевіряти статуси заяв та рекомендації варто саме в електронному кабінеті вступника або ЄДЕБО, адже це офіційні джерела даних про перебіг вступної кампанії.

Куди вступали найчастіше та хто отримає гранти?

Найбільше рекомендацій цього року сформували на психологію – 9 453, право – 7 387 та менеджмент – 5 138. Якщо рахувати лише бюджетні місця, найбільше їх отримали вступники на середню освіту – 2 800, комп'ютерні науки – 1 587, будівництво та цивільну інженерію – 1 110, електричну інженерію – 1 076 та інженерію програмного забезпечення – 943.

За загальною кількістю рекомендацій серед університетів лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2 941. Національний університет "Львівська політехніка" отримав 2 929 рекомендацій, а Львівський національний університет імені Івана Франка – 1 934.

Цього року вступники до магістратури з найкращими результатами випробувань уперше можуть отримати академічні гранти на контрактне навчання – 27 або 40 тисяч гривень на навчальний рік. Окрему заяву подавати не потрібно, адже сертифікат сформується автоматично за даними ЄДЕБО.

Сповіщення про грант надійде в "Дію", де буде вказано його рівень, суму, університет та освітню програму. Щоб скористатися підтримкою, вступнику потрібно підтвердити грант у застосунку за допомогою "Дія.Підпису".