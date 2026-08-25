Для тех, кто хочет воспользоваться полученной рекомендацией, ключевой датой станет 28 августа. До этого дня необходимо подтвердить выбор места обучения и выполнить требования университета, чтобы попасть в приказ о зачислении.

Что делать после получения рекомендации?

Если абитуриенту предоставили рекомендацию, напротив одного из заявлений в личном кабинете появится статус "Рекомендовано к зачислению" – на бюджет или контракт. Рекомендацию предоставляют только по одному заявлению и на одно место.

Большинство абитуриентов получили рекомендации именно по тем заявлениям, которые они указали в числе самых высоких приоритетов. На бюджет 98,5% рекомендаций пришлось на первые три приоритета, а 88,6% – непосредственно на первый. Для контракта эти показатели составляют 94,9% и 75% соответственно.

Чтобы быть зачисленным по рекомендованному заявлению, до 18:00 28 августа необходимо подтвердить выбор места обучения, заключить договор с университетом и выполнить другие требования, предусмотренные его правилами приема.

Подтвердить выбор можно через электронный кабинет или непосредственно в учебном заведении. Договор также можно подписать онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи или лично в университете.

Зачисление на бюджет и по контракту по заявлениям с приоритетом состоится 29 августа. После включения абитуриента в приказ статус заявления изменится на "Включено в приказ", а остальные заявления с приоритетом будут деактивированы.

Что делать, если рекомендации нет?

Для тех, кто не получил рекомендацию во время автоматизированного распределения, приемная кампания еще не завершена. С 30 августа университеты смогут предлагать вакантные контрактные места абитуриентам, не прошедшим первый этап.

Если абитуриент хочет продолжить участие в конкурсе на контрактное место по конкретному заявлению, в электронном кабинете в меню "Активные действия" необходимо подтвердить желание быть зачисленным по нему даже в случае поступления по другому заявлению с приоритетом.

Деактивированное заявление также может восстановить приемная комиссия по обращению абитуриента. Перевод на вакантные бюджетные места продлится до 7 сентября, а зачисление на контракт – до 14 сентября.

Проверять статус заявлений и рекомендаций следует именно в электронном кабинете абитуриента или в ЕДЕБО, ведь это официальные источники данных о ходе вступительной кампании.

Куда поступали чаще всего и кто получит гранты?

Больше всего рекомендаций в этом году было выдано на факультет психологии – 9 453, права – 7 387 и менеджмента – 5 138. Если учитывать только бюджетные места, больше всего их получили абитуриенты со средним образованием – 2 800, компьютерные науки – 1 587, строительство и гражданскую инженерию – 1 110, электротехнику – 1 076 и инженерию программного обеспечения – 943.

По общему количеству рекомендаций среди университетов лидирует Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2 941. Национальный университет "Львовская политехника" получил 2 929 рекомендаций, а Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1 934.

В этом году абитуриенты магистратуры с лучшими результатами экзаменов впервые могут получить академические гранты на контрактное обучение – 27 или 40 тысяч гривен на учебный год. Отдельное заявление подавать не нужно, ведь сертификат сформируется автоматически по данным ЕДЕБО.

Уведомление о гранте поступит в приложение "Дия", где будут указаны его уровень, сумма, университет и образовательная программа. Чтобы воспользоваться поддержкой, абитуриенту необходимо подтвердить грант в приложении с помощью "Дия.Подписи".