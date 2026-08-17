Без цієї довідки не зарахують до школи: що потрібно зробити дитині перед навчанням

Напередодні нового навчального року батьки готують дитину до школи, однак серед звичних покупок і зборів є ще один важливий крок, який краще не залишати на останні дні. Він стосується здоров'я дитини та документів, які можуть знадобитися перед початком навчання.

У 2026 році процедура медогляду стала простішою, однак кілька важливих вимог усе ж залишилися. Що саме потрібно перевірити, до яких лікарів звернутися та коли проходити обстеження, пояснили у Центрі громадського здоров'я України.

До яких лікарів потрібно звернутися перед школою?

Основний медогляд проводить сімейний лікар або педіатр, з яким укладена декларація, також дитину має оглянути стоматолог. До хірурга, офтальмолога чи інших спеціалістів направляють лише за потреби, якщо під час огляду лікар помітить ознаки захворювання або інші відхилення.

Під час прийому перевіряють зріст, масу тіла та основні показники розвитку дитини, оцінюють гостроту зору й слуху, поставу та склепіння стопи, а також звертають увагу на можливі гострі захворювання чи хронічні стани. Медогляд передбачає загальні аналізи крові та сечі й аналіз калу на яйця гельмінтів, а майбутнім першокласникам додатково призначають аналіз крові на цукор.

Якщо дитина переводиться до іншої школи або змінює заклад освіти, повторювати весь медогляд не потрібно. У такому випадку достатньо звернутися до сімейного лікаря або педіатра, який проведе необхідний огляд.

Які щеплення потрібно перевірити?

Для отримання форми № 086/о дитина має бути вакцинована відповідно до свого віку за чинним Календарем профілактичних щеплень. З 1 січня 2026 року в Україні діє оновлений графік, тож якщо якусь вакцинацію пропустили або раніше щеплення робили за іншою схемою, починати курс заново не потрібно – сімейний лікар чи педіатр допоможе скласти індивідуальний графік.

До двох років календар передбачає вакцинацію проти туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту B, Hib-інфекції, а також першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Другу дозу КПК з 2026 року вводять у 4 роки, а в 6 років проводять ревакцинацію проти дифтерії, правця та поліомієліту.

Оновлений календар передбачає і безоплатне щеплення проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12 – 13 років, яке проводять однією дозою. У 16 років підліткам також потрібно пройти чергову ревакцинацію проти дифтерії та правця, яку надалі повторюють кожні 10 років.

Після необхідних обстежень сімейний лікар або педіатр робить висновок про стан здоров'я дитини та оформлює форму № 086/о. Результати медогляду чинні протягом року, тому відкладати візит до останніх днів перед початком навчання немає потреби.