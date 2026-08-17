В 2026 году процедура медицинского осмотра стала проще, однако несколько важных требований все же остались. Что именно нужно проверить, к каким врачам обратиться и когда проходить обследование, объяснили в Центре общественного здоровья Украины.

К каким врачам нужно обратиться перед поступлением в школу?

Основной медицинский осмотр проводит семейный врач или педиатр, с которым заключена декларация, также ребенка должен осмотреть стоматолог. К хирургу, офтальмологу или другим специалистам направляют только при необходимости, если во время осмотра врач заметит признаки заболевания или другие отклонения.

Во время приема проверяют рост, массу тела и основные показатели развития ребенка, оценивают остроту зрения и слуха, осанку и свод стопы, а также обращают внимание на возможные острые заболевания или хронические состояния. Медицинский осмотр включает общие анализы крови и мочи, а также анализ кала на яйца гельминтов; будущим первоклассникам дополнительно назначают анализ крови на сахар.

Если ребенок переводится в другую школу или меняет учебное заведение, повторять весь медицинский осмотр не нужно. В таком случае достаточно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проведет необходимый осмотр.

Какие прививки нужно проверить?

Для получения формы № 086/о ребенок должен быть вакцинирован в соответствии со своим возрастом согласно действующему Календарю профилактических прививок. С 1 января 2026 года в Украине действует обновленный график, поэтому если какую-то вакцинацию пропустили или ранее прививки делали по другой схеме, начинать курс заново не нужно – семейный врач или педиатр поможет составить индивидуальный график.

До двух лет календарь предусматривает вакцинацию против туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита B, Hib-инфекции, а также первую дозу вакцины против кори, паротита и краснухи. Вторую дозу КПК с 2026 года вводят в 4 года, а в 6 лет проводят ревакцинацию против дифтерии, столбняка и полиомиелита.

Обновленный календарь предусматривает и бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 12–13 лет, которую проводят одной дозой. В 16 лет подросткам также необходимо пройти очередную ревакцинацию против дифтерии и столбняка, которую в дальнейшем повторяют каждые 10 лет.

После необходимых обследований семейный врач или педиатр делает заключение о состоянии здоровья ребенка и оформляет форму № 086/о. Результаты медосмотра действительны в течение года, поэтому откладывать визит до последних дней перед началом учебы нет необходимости.