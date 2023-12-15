Медвідь чи ведмідь: як правильно назвати хижака українською
Українці іноді не вживають окремі слова, адже вони схожі їм на російські. Тому здаються суржиковими.
Однак окремі слова краяни таки оминають у своєму мовленні дарма. Одне із таких підкаже Освіта 24.
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Як правильно українською назвати медведя
Так, одним із таких цікавих слів є "медвідь". Чимало українців любить його вживати, інші ж оминають, бо вважають некоректним.
Так, в українській мові великого хижого ссавця з незграбним масивним тілом, укритого густою шерстю називаємо "ведмедем".
Однак, що цікаво, у нашій мові є і слово "медвідь". Таку назву на позначення ведмедя ви можете знайти серед діалектизмів.
Головне – не називати ссавця "медведь".
Зауважимо також, що в українській мові слово "ведмідь" можна вживати й у переносному значенні. Зокрема, якщо розповідаєте про незграбну людину.
Ба більше: ведмедем (вживають у розмовному мовленні) називають і суміш різних вин або суміш вина з чаєм чи кавою.
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Каток чи ковзанка: як правильно сказати українською
- Раніше ми також розповідали про те, як правильно українською назвати льодову арену, на якій ви можете покататися на ковзанах.
- З уст українців можна почути дві назви – каток і ковзанка.
- Все ж чимало краян вважає слово "каток" суржиковим.
- Однак це слово є в нашій мові.
- Тож можна вживати обидва і казати, що йдете кататися на ковзанах на ковзанку або на каток.