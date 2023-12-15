Медвідь чи ведмідь: як правильно назвати хижака українською

Українці іноді не вживають окремі слова, адже вони схожі їм на російські. Тому здаються суржиковими.

Однак окремі слова краяни таки оминають у своєму мовленні дарма. Одне із таких підкаже Освіта 24.

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Як правильно українською назвати медведя

Так, одним із таких цікавих слів є "медвідь". Чимало українців любить його вживати, інші ж оминають, бо вважають некоректним.

Так, в українській мові великого хижого ссавця з незграбним масивним тілом, укритого густою шерстю називаємо "ведмедем".

Однак, що цікаво, у нашій мові є і слово "медвідь". Таку назву на позначення ведмедя ви можете знайти серед діалектизмів.

Головне – не називати ссавця "медведь".

Зауважимо також, що в українській мові слово "ведмідь" можна вживати й у переносному значенні. Зокрема, якщо розповідаєте про незграбну людину.

Ба більше: ведмедем (вживають у розмовному мовленні) називають і суміш різних вин або суміш вина з чаєм чи кавою.

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