"Медвідь" или "ведмідь": как правильно назвать хищника на украинском

Украинцы иногда не употребляют отдельные слова, ведь они похожи им на русские. Поэтому кажутся суржиковыми.

Однако отдельные слова краяне таки обходят в своей речи зря. Одно из таких подскажет Образование 24.

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Как правильно на украинском назвать медведя

Так, одним из таких интересных слов является "медвідь". Многие украинцы любят его употреблять, другие же обходят, потому что считают некорректным.

Так, в украинском языке крупного хищного млекопитающего с неуклюжим массивным телом, покрытого густой шерстью называем "ведведем".

Однако, что интересно, в нашем языке есть и слово "медвідь". Такое название на обозначение медведя вы можете найти посреди диалектизмов.

Главное – не называть млекопитающего "медведь".

Заметим также, что в украинском языке слово "ведмідь" можно употреблять и в переносном смысле. В частности, если рассказываете о неуклюжем человеке.

Более того: "ведмедем" (употребляют в разговорной речи) называют и смесь разных вин или смесь вина с чаем или кофе.

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