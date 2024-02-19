Студенти Інституту журналістики вимагають звільнити викладача за сексизм і проросійські погляди

Студенти Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка вимагають звільнити викладача Микиту Василенка. Його звинувачують у просуванні сексистських і проросійських ідей.

Він вже отримав догану, однак посади не позбувся, розповіла у соцмережах студентка вишу та військовослужбовиця Оксана Паращак.

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Студенти Інституту журналістики вимагають звільнити Микиту Василенка

Дівчина у коментарі для hromadske також зазначила, що торік студенти офіційно зверталися до тодішнього очільника інституту Володимира Різуна. Вони скаржилися на "відверту проросійську та сексистську позицію" Василенка та просили звільнити його з вишу.

У листі мовилось, зокрема, про те, що "у час повномасштабної війни Росії проти України цей викладач розповідає студентам на заняттях про "велич Росії". Лист тоді підписало понад 170 студентів ННІЖ.

Тодішній директор інституту Різун заявив, що не має повноваження кваліфікувати докази як порушення. Тож студенти звернулися до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Паращак поінформувала, що омбудсмен у січні цьогоріч відповів, що постійна комісія Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка з питань етики створила робочу групу, аби з'ясувати деталі конфлікту.



Відповідь від уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця / hromadske

Комісія визнала факти порушень етики й те, що формальний підхід керівництва, Вченої ради та студентського парламенту ННІЖ до цих порушень призвели до репутаційних втрат інституту та університету загалом. На підставі висновків комісії Василенку та очільниці кафедри, на якій він працює, оголосили догану.



Микита Василенко / фото з фейсбук-сторінки викладача

У студпарламенті ННІЖ також оприлюднили свою позицію. Там зауважили, що категорично засуджують позицію та висловлювання Микити Василенка і вважають неприпустимим його роботу на посаді викладача. І кажуть, що зроблять усе можливе, щоб справедливість перемогла.