Чому російське "Миру – мир" не варто перекладати дослівно

Напис "Миру – мир!" здається настільки простим, що його легко перекласти дослівно. Але саме тут українська мова підкидає цікаву пастку.

З'ясуймо походження гасла "Миру – мир!" та чи так воно звучатиме українською та що таке "мир" в українській мові з посиланням на "Горох".

"Миру – мир" – яка історія цього радянського гасла?

Попри процес декомунізації, в селах можна знайти радянський пережиток – напис "Миру – мир!". Його часто робили у вигляді мозаїки на будівлях, стелах з назвами села чи на зупинках.

Старе радянське гасло / Фото Олесі Кух

І попри здавалося б позитивне гасло, не всі бачать у ньому помилку чи неприємний відголос, а навпаки: "Це і зараз на часі". Але якщо перекладати окремі слова, то виникає цікаве мовне питання, та й саме походження цього гасла не однозначне.

Радянський лозунг "Миру – мир!" у тогочасній пресі утвердився з травня 1951 року, а в ранішій формі звучав навпаки: "Мир – миру!" від З травня 1949 року.

У російській "мир" у першій частині вислову означає світ, людство, усі люди, а "мир" у другій – відсутність війни, спокій. І російською вислів звучить дуже лаконічно та несе глибокий зміст. Але не все так просто.

У цього гасла цікаве походження, бо "справедливі" і атеїстичні комуністи насправді запозичили його з… релігійних текстів. Походження цього вислову пов’язують із православною богослужбовою традицією. У "Великій єктенії" є прохання: "Мир світові Твоєму даруй", а в "Просячій єктенії" – "Мир світові у Господа просимо".

А єктенія – це особлива частина богослужіння, під час якої священнослужитель або диякон послідовно виголошує прохання до Бога за Церкву, людей, державу, мир, здоров’я та інші потреби, а віряни відповідають установленими молитвами. Саме тому слово "мир" у таких молитвах має значення спокою, злагоди, відсутності ворожнечі та війни.

Знайте! Цікаво, що колись різницю між двома значеннями передавали не лише словами, а й написанням. У церковнослов'янській та дореволюційній російській орфографії існували дві форми: "миръ" – спокій, злагода, відсутність війни; "міръ" – світ, усесвіт, людська спільнота. Однакові на слух слова мали різне написання і різне значення. Після орфографічної реформи це розрізнення на письмі зникло, і обидва слова почали писати однаково – "мир".

Цю цитату використовували як гасло і за часів Російської імперії. Історик Костянтин Душенко зазначає, що найдавніша згадка вислову датується 1795 роком – в оді Гаврила Державіна "Лебідь" у рядку "И, проповедуючи мир миру…".

Втім, як лозунг вислів почали використовувати пізніше: у квітні 1814 року його розмістили на емблематичному зображенні в Москві після взяття Парижа.

Після Лютневої революції 1917 року гасла "Мир усьому світу!" та "За мир усього світу!" стали особливо поширеними. У 1924 році Володимир Маяковський завершив свій вірш "Пролетарію, у зародку задуши війну!" закликом "Миру – мир, война – войне". У 1949 році цю ж формулу "Миру мир!" використав Ілля Еренбург на Всесвітньому конгресі прихильників миру в Парижі, а 1950 року під нею збирали підписи під Стокгольмським зверненням. Від травня 1951 року в радянській пресі остаточно закріпилося гасло "Миру – мир!".

І його дуже часто використовували в промовах та навіть створено скульптурну композицію Станіславом Савіцьким під такою назвою. Ці типові пам'ятники та гасла встановлювалися у багатьох населених пунктах Радянського союзу, як символ пропаганди боротьби за мир та дружбу народів. Що, як показала історія, зовсім не так.

Цікаво! 21 вересня – Міжнародний день миру! А символом миру в усьому світі вважається білий голуб. Голуб став символом миру ще з біблійних часів: саме голуб приніс Ною оливкову гілку як знак того, що потоп закінчився і земля знову придатна для життя. У ХХ столітті цей образ особливо поширився завдяки малюнку Пабло Пікассо "Голуб миру" і став міжнародним символом миру та ненасильства.

Історія "Голуба миру" Пікассо: дивіться відео

Як перекласти російський напис українською?

Але повернемося до мовного боку питання. Українською при буквальному перекладі звучання зміниться: "Світові – мир!". Бо планета чи людство в українській мові – це "світ", а "мир", як "спокій" слово праслов'янського походження тому є і в нашій мові. Хоча, у словниках, "мир", з позначкою "застаріле", можна зустріти у значенні – земля з усім, що на ній існує.

Якщо йдеться про побажання припинення війни, що дуже актуально для українців сьогодні, то природний відповідник: "Хай буде мир!", "Мир усьому світу!".

А ще для українців стало звичним вітання чи прощання "Мирного тобі дня /ночі". Хоча здавна знали і про благословення чи побажання гарної дороги – "Їдь/іди/ зоставайся з миром!", щоб шлях пройшов добре і спокійно.

Але найцікавіше починається, коли розбираємо саме українське слово "мир".

"Всім миром" – це зовсім не про відсутність війни

У сучасній українській мові "мир" насамперед означає стан спокою, злагоди, відсутність війни та ворожнечі.

Ми кажемо:

"жити в мирі";

"боротися за мир";

"бажати миру";

"після війни настав мир".

Це значення добре відоме кожному.

Але є й інший "мир", як у вислові "всім миром". В українській традиції "мир" міг означати громаду, спільноту людей, усіх членів певної спільноти.

Саме тому "всім миром" – усією громадою, усі разом. Наприклад: "Всім миром толоку робили". Це традиційна українська сільська взаємодія громадою, наприклад при будівництві хати чи під час жнив.

Тобто йдеться не про якийсь абстрактний "мир", а про людей, які об'єдналися для спільної справи. Це значення добре збереглося у фольклорі, художній літературі та у діалектах.

[Люлька:] Нехай мир розсудить, що робить з нею. (С. Васильченко)

Біля зборні зібрався весь мир. (М. Коцюбинський).

– Пришліте когось на переговори – миром можемо дійти згоди. (Р. Іванченко)

Слово "мир", у різних значеннях фігурує у низці народних приказок та фразеологізмів:

З ми́ром відпуска́ти (відпусти́ти) когось – відпускати когось без покарання, не чинячи йому перешкод.

відпускати когось без покарання, не чинячи йому перешкод. По миру́ пуска́ти (пусти́ти) – доводити до злиднів, до становища жебрака.

доводити до злиднів, до становища жебрака. Ходи́ти (піти́ тощо) по миру́ – просити милостиню, жебракувати.

– просити милостиню, жебракувати. З миру по нитці – голому сорочка – зібрати з громади навіть малі пожертву і вийде значний внесок.

– – зібрати з громади навіть малі пожертву і вийде значний внесок. На миру́ – серед людей, у присутності людей.

– серед людей, у присутності людей. Обіцяти / сказати перед усім миром – сказати щось перед громадою.

– сказати щось перед громадою. Мир вам!; Мир сьому́ до́му! – уживається як привітання того, хто входить у дім

Це ще не усі значення "мир", які дає нам словник:

Мир – це і назва рослини, лободи запашної чи герані червонолистої. Є ще слово мирро / миро – запашна олія, яку використовують у християнських церковних обрядах. Вважається, що ім'я Мирон походить від цього слова – буквально: той, хто пахне миром. "Мир", це і частина низки слов'янських імен, чоловічих та жіночих, які знову стають популярними: Володимир (володіти миром), Любомир (любити мир), Дзвенимир (прославляти мир), Яромир (сонячний світ/мир), Мирослав (славити мир).

Ось таке неоднозначне слово "мир". Саме тому дослівний переклад російського "Миру мир" може бути оманливим. В українській мові для двох різних значень природно використовувати різні слова.