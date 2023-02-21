"Мова – рушійна сила, яка веде до перемоги": Кремінь озвучив спільне завдання для українців

На цьому акцентував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Та розповів, як Росія надалі намагається нищити нашу мову.

Важливо Ї проти Z: як українська мова стала зброєю, символом спротиву і лінією оборони

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

Кремінь наголосив: українці право розмовляти рідною мовою знову виборюють зі зброєю в руках. За українську мову, національну ідентичність та право бути господарями на своїй землі гинуть кращі сини та доньки країни.

Росія, як і попередніми століттями, знищує українські книги, культурні надбання, полює на патріотичних відчайдухів, котрі на окупованих територіях продовжують боротися проти намагань агресора відтворити на одвічно українських землях совєтську територію з піонерськими маршами, радянськими піснями та агітплакатами,

– зауважив мовний омбудсмен.

Також акцентував на солідарності у підтримці кримських татар, чия мова також зазнає утисків і репресій з боку російських окупантів в українському Криму.

Як і раніше, очевидна істина: мова має значення. Це та рушійна сила, яка об'єднала українців і весь світ та веде до перемоги України. Підтримувати культурне розмаїття, захищати мови корінних народів, утверджувати українську мову як державну, посилювати обороноздатність держави – наше спільне завдання. З Днем рідної мови!

– звернувся до українців Тарас Кремінь.

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Як українська мова стала зброєю, символом спротиву і лінією оборони

Росія віками хотіла стерти її з лиця землі, аби згодом не стало і держави. Але наша рідна українська мова не лише вижила, а й дала окупантам по зубах та пішла у потужний контрнаступ.

У статті 24 Каналу читайте про те, як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди.