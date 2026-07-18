Точно не "молочка": як українською назвати молочні продукти

Деякі слова настільки міцно увійшли в наше повсякденне мовлення, що ми перестали помічати їхню неприродність. Саме так сталося зі словом "молочка".

Українська мова пропонує значно природніший варіант, замість "молочка", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці та радіоведучої Олі Багній.

Чому варто забути слово "молочка"?

Останніми роками слово "молочка" дедалі частіше можна почути в магазинах, рекламі й повсякденному мовленні. "Купив молочку", "відділ молочки", "люблю молочку" – ці вислови стали звичними. Але чи відповідають вони нормам української мови?

Іменник "молОчка" не є нормативною назвою групи молочних продуктів. Це розмовне утворення, що прийшло під впливом російського слова "молочка", яке широко використовують у значенні "молочні продукти".

В українських словниках такого значення слово "молочка" не має. Крім того, різняться наголоси. Так, ми маємо слово "молокО" і "молочкО", як пестливу форму, але з наголосом на останній склад. Ба більше, інший наголос ви зустрінете лише у власних назвах, які походять від молока: прізвище – Моло́чко і назва населеного пункту – Моло́чки (Житомирська область).

Натомість українська мова пропонує кілька природних варіантів. Найпростіший із них – "молочні продукти". Саме таку назву використовують у нормативних текстах, офіційних документах (наприклад, у переліку базового продуктового кошика) і більшості словників.

Проте існує ще одне цікаве українське слово – "набіл". Воно означає молочні продукти, які використовують як харчі: молоко, сир (не те саме, що – творог), сметану, масло, кисломолочні вироби тощо.

Слово "набіл" походить від прикметника "білий". Наші предки так називали все, що належало до "білої" їжі, тобто молочних продуктів. Це слово відоме українській мові вже не одне століття й зафіксоване в академічних словниках.

Сьогодні "набіл" уживають значно рідше, однак його й досі можна зустріти в художній літературі, етнографічних працях і словниках. Воно є питомим українським відповідником для позначення молочних продуктів і збереглося на Заході України.

– Адже це ті самі хлопи, яких щодня бачимо на торгах, які нам носять набіл. (Іван Франко).

(Іван Франко). І тут пані йому каже,

Щоб набіл забрати

І конечне до обіду

На ринку продати. (Степан Руданський).

Чому не "молочка": дивіться відео

На наявності цього особливого слова наголошують і українські письменники, зокрема Оксана Забужко:

А так звані "молочні продукти" по-українському здавна звались просто й коротко – НАБІЛ (теж із наголосом на другому складі). Сир і сметана, кефір і ряжанка, вершки й масло, вурда й колотуша, і що там іще робиться з молока, – все це, разом із молоком, був "набіл",

– прокоментувала Оксана Забужко.

Тож замість розмовної кальки "молочка" варто вживати "молочні продукти", а якщо хочеться збагатити своє мовлення цікавим українським словом – "набіл". Це не лише правильно, а й нагода повернути до активного вжитку ще одну перлину нашої мови.