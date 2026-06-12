Що таке "моріжок" – слово, що пахне літом і сіном, і яке варто повернути в ужиток

Коли ми знаємо, що означає те чи інше слово, мова стає живою й цікавою. Вона допомагає нам точніше висловлювати думки й відчувати красу рідної культури.

Що означає слово "моріжок", розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

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Що означає слово "моріжок"?

Українська мова сповнена слів, які пахнуть травами, літом і рідним краєм – розмай, плай, чічка. І одне з них – моріжок. Сьогодні його почуєш нечасто, але колись воно було добре відоме в селах і часто звучало в народних піснях.

Моріжок – це невелика ділянка трави, лужок, зелена галявина або трав'янистий майданчик біля хати чи дороги. Іноді так називали й невелике пасовище або затишний клаптик землі, укритий травою.

Наприклад:

"Діти бавилися на моріжку".

"Перед хатою зеленів охайний моріжок".

Слово "моріжок" є зменшено-пестливою формою від давнішого – моріг. Саме словом "моріг" (муріг) називають густу молоду траву, а у ширшому значенні – луг, трав'янисту місцевість або сінокіс. Дослідники пов'язують його з давньослов'янськими словами, що стосувалися трав'яного покриву та луків. Та й саму молоду зелену траву називали травиця чи мурава.

Що таке "моріжок": дивіться відео

А от якщо додамо одну літеру – "оморіг", то так називають цілину

Сьогодні це красиве слово переважно замінили на газон – назва зеленої трав'яної ділянки біля будинку.

Але в деяких словниках, можна зустріти, що моріжком називають конкретну траву – спориш пташиний (звичайний) або гірчак пташиний (звичайний). Галявина такої трави – густа і м'яка, по ній особливо приємно ходити босоніж.

Спориш – це теж моріжок / Вікіпедія

Цікаво! Що від слова "моріжок", за зовнішній вигляд, походить і назва рослини. У ботаніці "моріжник" (Hypnum) – це вид зеленого м'якого моху. Разом із торф'яником він росте на лісових болотах і бере участь у творенні торфу.

У багатьох українських говірках слова моріг і моріжок збереглися значно краще, ніж у літературній мові. Тому їх і нині можна почути в різних куточках України, особливо в сільській місцевості.

У народних піснях та літературі моріжок постає місцем зустрічей, відпочинку, праці або залицяння. Недарма зелена трава здавна символізувала молодість, красу та життєву силу.

Врешті всі ми вдяглись і сиділи на теплім морогу над кручею річки. (Олесь Досвітній).

(Олесь Досвітній). Доська мов з-під землі виросла. Дають їй вільху, стає на моріжку, дівчата вінком кругом неї, як на гаївці на Великдень. (Богдан Лепкий).

(Богдан Лепкий). "В темному лузі моріг зелененький,

На морогу явір височенький…" (Народна пісня).

На морогу явір височенький…" (Народна пісня). "Ой там на моріжку поставлю я хижку" (Народна пісня).

Саме тому варто знати, що таке моріжок: адже це не просто "травичка", а образ затишку, зеленого подвір’я, маленького куточка природи, який зберігає тепло українського слова.

І, можливо, замість чергового "газону" іноді варто згадати про наш рідний зелений моріжок.