Що таке "моріжок" – слово, що пахне літом і сіном, і яке варто повернути в ужиток
Коли ми знаємо, що означає те чи інше слово, мова стає живою й цікавою. Вона допомагає нам точніше висловлювати думки й відчувати красу рідної культури.
Що означає слово "моріжок", розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.
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Що означає слово "моріжок"?
Українська мова сповнена слів, які пахнуть травами, літом і рідним краєм – розмай, плай, чічка. І одне з них – моріжок. Сьогодні його почуєш нечасто, але колись воно було добре відоме в селах і часто звучало в народних піснях.
Моріжок – це невелика ділянка трави, лужок, зелена галявина або трав'янистий майданчик біля хати чи дороги. Іноді так називали й невелике пасовище або затишний клаптик землі, укритий травою.
Наприклад:
- "Діти бавилися на моріжку".
- "Перед хатою зеленів охайний моріжок".
Слово "моріжок" є зменшено-пестливою формою від давнішого – моріг. Саме словом "моріг" (муріг) називають густу молоду траву, а у ширшому значенні – луг, трав'янисту місцевість або сінокіс. Дослідники пов'язують його з давньослов'янськими словами, що стосувалися трав'яного покриву та луків. Та й саму молоду зелену траву називали травиця чи мурава.
Що таке "моріжок": дивіться відео
А от якщо додамо одну літеру – "оморіг", то так називають цілину
Сьогодні це красиве слово переважно замінили на газон – назва зеленої трав'яної ділянки біля будинку.
Але в деяких словниках, можна зустріти, що моріжком називають конкретну траву – спориш пташиний (звичайний) або гірчак пташиний (звичайний). Галявина такої трави – густа і м'яка, по ній особливо приємно ходити босоніж.
Спориш – це теж моріжок / Вікіпедія
Цікаво! Що від слова "моріжок", за зовнішній вигляд, походить і назва рослини. У ботаніці "моріжник" (Hypnum) – це вид зеленого м'якого моху. Разом із торф'яником він росте на лісових болотах і бере участь у творенні торфу.
У багатьох українських говірках слова моріг і моріжок збереглися значно краще, ніж у літературній мові. Тому їх і нині можна почути в різних куточках України, особливо в сільській місцевості.
У народних піснях та літературі моріжок постає місцем зустрічей, відпочинку, праці або залицяння. Недарма зелена трава здавна символізувала молодість, красу та життєву силу.
- Врешті всі ми вдяглись і сиділи на теплім морогу над кручею річки. (Олесь Досвітній).
- Доська мов з-під землі виросла. Дають їй вільху, стає на моріжку, дівчата вінком кругом неї, як на гаївці на Великдень. (Богдан Лепкий).
- "В темному лузі моріг зелененький,
На морогу явір височенький…" (Народна пісня).
- "Ой там на моріжку поставлю я хижку" (Народна пісня).
Саме тому варто знати, що таке моріжок: адже це не просто "травичка", а образ затишку, зеленого подвір’я, маленького куточка природи, який зберігає тепло українського слова.
І, можливо, замість чергового "газону" іноді варто згадати про наш рідний зелений моріжок.