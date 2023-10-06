У Києві чи Одесі: де в Україні найчастіше порушують мовний закон і в яких сферах

Від початку року в Україні зареєстрували 3 015 звернень про порушення мовного закону. Найбільше повідомлень стосується мови інтернет-представництв, обслуговування, реклами та вивісок.

Також Тарас Кремінь повідомив, що найбільше скарг надходило у Києві. Найменше – у Полтавській та Львівській областях.

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У яких сферах порушували мовний закон

Від січня до вересня 2023 року уповноважений із захисту державної мови отримував скарги від громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тарас Кремінь склав "рейтинг", у яких сферах найбільше порушували мовний закон.

Так, найбільше скарг – 842 – надійшли на сайти інтернет-магазинів чи вебсайтів, які не мали української версії. Чимала частина, а саме 492 порушення, зафіксували під час обслуговування. Понад 436 скарг надійшло через використання мови агресора на зовнішній рекламі чи вивісках.

Інша частина порушень була:

під час освітнього процесу – 277 скарг;

під час надання інформації про товари й послуги (меню, цінники, упакування, розрахункові документи тощо) – 185 скарг;

в органах влади (законодавча, виконавча, судова) – 144 скарги;

у медіа – 138 скарг;

у медичних закладах (під час надання послуг у лікарнях, діагностичних центрах та сімейних амбулаторіях, а також отримання інформації від лабораторних центрів) – 130 скарг;

у сфері культури – 92 скарги;

в установах комунальної та державної власності – 52 скарги.

У яких містах найбільше повідомлень про порушення

Кремінь повідомив, що найбільше повідомлень про порушення мовного закону зареєстровано у місті Київ – 1 109 звернень. Друге місце у рейтингу порушень обіймає Харківська область, де зафіксували 448 порушень. у "топ 5" також увійшли Одеська, Дніпропетровська і Київська області, де зареєстрували 388, 233 і 125 порушень мовного закону.

Також зверталися громадяни у:

Миколаївській області – 46 звернень,

Запорізькій області – 51 звернення,

Полтавській області – 44 звернення,

Львівська область – 42 звернення.

За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у тому числі проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Про результати заходів реагування інформуватимемо додатково,

– мовиться у дописі.



Порушення мовного закону / Інфографіка Уповноваженого із захисту державної мови