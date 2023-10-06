В Киеве или Одессе: где в Украине чаще всего нарушают языковой закон и в каких сферах

С начала года в Украине зарегистрировали 3015 обращений о нарушении языкового закона. Наибольшее количество сообщений касается языка интернет-представительств, обслуживания, рекламы и вывесок.

Также Тарас Кремень сообщил, что больше всего жалоб поступало в Киеве. Меньше всего – в Полтавской и Львовской областях.

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В каких областях нарушали языковой закон

С января по сентябрь 2023 года уполномоченный по защите государственного языка получал жалобы от граждан о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Тарас Кремень составил "рейтинг", в каких сферах больше всего нарушали языковой закон.

Так, больше всего жалоб – 842 – поступило на сайты интернет-магазинов или вебсайтов, которые не имели украинской версии. Большую часть, а именно 492 нарушения, зафиксировали во время обслуживания. Более 436 жалоб поступило из-за использования языка агрессора на наружной рекламе или на вывесках.

Другая часть нарушений была:

во время образовательного процесса – 277 жалоб;

при предоставлении информации о товарах и услугах (меню, ценники, упаковки, расчетные документы и т.п.) – 185 жалоб;

в органах власти (законодательная, исполнительная, судебная) – 144 жалобы;

в медиа – 138 жалоб;

в медицинских учреждениях (при предоставлении услуг в больницах, диагностических центрах и семейных амбулаториях, а также получение информации от лабораторных центров) – 130 жалоб;

в сфере культуры – 92 жалобы;

в учреждениях коммунальной и государственной собственности – 52 жалобы.

В каких городах больше сообщений о нарушениях

Кремень сообщил, что больше сообщений о нарушении языкового закона зарегистрировано в городе Киев – 1 109 обращений. Второе место в рейтинге нарушений занимает Харьковская область, где зафиксировано 448 нарушений. В "топ 5" также вошли Одесская, Днепропетровская и Киевская области, где зарегистрировали 388, 233 и 125 нарушений языкового закона.

Также обращались граждане в:

Николаевской области – 46 обращений,

Запорожской области – 51 обращение,

Полтавской области – 44 обращения,

Львовская область – 42 обращения.

По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным приняты меры реагирования, в том числе проведение государственного контроля и наложение нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях. О результатах мер реагирования будем информировать дополнительно,

– говорится в сообщении.



Нарушение языкового закона / Инфографика Уполномоченного по защите государственного языка