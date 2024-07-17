Учні почали менше використовувати українську мову у школах

Українські школярі менше почали використовувати українську мову у школах. При цьому як під час уроків, так і на перервах.

Про це вказано у результатах дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі в 2023/24 навчальному році, яке проводила Державна служба якості освіти.

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Якими мовами спілкуються учні в Україні

Показовим є співвідношення між мовними ідентичністю та практикою. Частина учнів та вчителів, які вважають українську рідною, у побуті спілкуються як українською, так і російською та переважно російською мовами. Зокрема, на Сході: тут 59% учителів, 38% учнів та 34% батьків, які назвали рідною українську мову, вдома здебільшого спілкуються російською.

Практично половина опитаних учнів та учениць вказали, що послуговуються українською мовою в усіх сферах життя. На 5% більше старшокласників оцінюють свій рівень володіння мовою як вільний.

Водночас спостережено тенденцію до зменшення використання здобувачами освіти української мови як під час уроків, так і в перервах між ними,

– заявили у Державній службі якості освіти України.

Серед учнівства спостерігають зменшення на 8% кількості респондентів, які під час уроків та перерв спілкуються між собою лише українською мовою: 41% респондентів – під час перерв, а половина – під час уроків.

Третина старшокласників зазначила, що під час перерв розмовляє як українською мовою, так і російською та переважно російською (торік цей показник становив 21%).

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Значними є відмінності у використанні учнівством української мови під час навчальних занять і перерв за регіонами проживання респондентів: на Заході – 74% дітей, на Сході – 17%.

Якщо у школі діти активніше використовують державну мову, то за її межами (у колі друзів та вдома) цей відсоток знижується: менше, ніж 40% учнів/учениць спілкуються суто українською, п'ята частина – як українською, так і російською мовами,

– кажуть у Службі.

Чинниками, що стримують використання державної мови в усіх сферах публічного життя, діти назвали звичку спілкуватися недержавною мовою (33%) та мову спілкування у сім’ї (20%).