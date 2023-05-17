Обман або списування на НМТ: випускників попередили про повну ануляцію результатів тесту

Національний мультипредметний тест наближається, і підготовка до важливого іспиту набирає обертів. Декому може закортітися знайти лазівки для списування, але робити такий крок точно не варто.

Учнів, які готуються до складання НМТ, закликають зберігати доброчесність та не шукати шляхів обману. Спроба обманути систему може мати надто велику ціну.

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Як каратимуть учнів за недоброчесність на НМТ

Як розповіла директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко, при складанні НМТ учні не матимуть можливості використати платформу тестування для пошуку відповідей в інтернеті, або з іншою неналежною метою.

Зокрема, учасники НМТ не матимуть можливість відкрити додаткове вікно браузера, копіювати тестові форми або проводити інші недоброчесні дії.

Цього року робити це буде неможливо. Якщо вступник намагатиметься робити щось подібне це буде виявлено інструктором і учаснику буде відмовлено у подальшій роботі з тестом,

– попередила Вакуленко.

Таким чином, результати тесту учня, який буде намагатися скласти іспит нечесно, буде анульовано. Відповідно, використати результати тесту під час вступної кампанії буде неможливо.

НМТ: коротко