Чи можуть українські студенти вчитися у двох вишах одночасно – українському та закордонному

Українська система освіти допускає навчання студента одночасно у двох закладах освіти. Зокрема, якщо за кордоном він вчиться у коледжі очно, а в українському виші здобуває освіту онлайн.

Про це в ефірі "Ранку Вдома" повідомив гендиректор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міносвіти України Олег Єресько.

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Чи можуть українські студенти вчитися у двох вишах одночасно

Такий варіант навчання можуть розглядати українці, які виїхали за кордон через війну.

За словами посадовця, в Україні багато вишів і коледжів мають положення про подвійні дипломи.

Навіть до війни багато наших дітей мали можливість здобувати освіту в українському виші та паралельно в якомусь університеті-партнері. Тобто практика з подвійними дипломами в Україні була і раніше. Тут вирішують самі здобувачі освіти,

– розповів Єресько.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школапропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

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