Могут ли украинские студенты учиться в двух вузах одновременно – украинском и зарубежном

Украинская система образования допускает учебу студента одновременно в двух учебных заведениях. В частности, если за границей он учится в колледже очно, а в украинском вузе получает образование онлайн.

Об этом в эфире "Утра Дома" сообщил гендиректор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Минобразования Украины Олег Ересько.

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Могут ли украинские студенты учиться в двух вузах одновременно

Такой вариант обучения могут рассматривать украинцы, выехавшие за границу из-за войны.

По словам чиновника, в Украине многие вузы и колледжи имеют положение о двойных дипломах.

Даже до войны многие наши дети имели возможность получать образование в украинском вузе и параллельно в каком-то университете-партнере. То есть, практика с двойными дипломами в Украине была и раньше. Здесь решают сами соискатели образования,

– рассказал Ересько.

Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школапредлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить учебу в любой точке мира.

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