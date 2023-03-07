Про це в ефірі "Ранку Вдома" повідомив гендиректор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міносвіти України Олег Єресько.
Читайте Вступ до іноземного вишу: чи дозволять українським студентам виїхати на навчання під час війни
Чи можуть українські студенти вчитися у двох вишах одночасно
Такий варіант навчання можуть розглядати українці, які виїхали за кордон через війну.
За словами посадовця, в Україні багато вишів і коледжів мають положення про подвійні дипломи.
Навіть до війни багато наших дітей мали можливість здобувати освіту в українському виші та паралельно в якомусь університеті-партнері. Тобто практика з подвійними дипломами в Україні була і раніше. Тут вирішують самі здобувачі освіти,
– розповів Єресько.
До теми Мобілізація в Україні: кого зі студентів таки можуть забрати до війська
Чи дозволять українським студентам виїхати на навчання під час війни
- Через війну в Україні оголошена загальна мобілізація і воєнний стан. Через це виїзд за кордон для чоловіків обмежено.
- Адвокатка Анастасія Іванченко розповіла про ситуацію у 2023. За її словами, наразі офіційна позиція Держприкордонслужби залишається незмінною.
- Юристка пояснила, що на сьогодні не дозволено виїзд студентів, які навчаються в іноземних вишах.
- Тож, якщо абітурієнт вступив до українського або іноземного університету, він має право на відстрочку від мобілізації, але за кордон його не випустять.
- Проте Іванченко наголосила, що останнім часом студенти намагаються в суді оскаржувати відмову у перетині кордону, посилаючись на те, що вони мають право на виїзд як "військовозобов’язані, які не підлягають призову під час мобілізації".
- На її думку, теоретично це можливо, але треба відстояти це право в судовому порядку.