Об этом в эфире "Утра Дома" сообщил гендиректор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Минобразования Украины Олег Ересько.
Читайте Вступление в иностранный вуз: позволят ли украинским студентам выехать на учебу во время войны
Могут ли украинские студенты учиться в двух вузах одновременно
Такой вариант обучения могут рассматривать украинцы, выехавшие за границу из-за войны.
По словам чиновника, в Украине многие вузы и колледжи имеют положение о двойных дипломах.
Даже до войны многие наши дети имели возможность получать образование в украинском вузе и параллельно в каком-то университете-партнере. То есть, практика с двойными дипломами в Украине была и раньше. Здесь решают сами соискатели образования,
– рассказал Ересько.
К теме Мобилизация в Украине: кого из студентов могут забрать в армию
Позволят ли украинским студентам выехать на учебу во время войны
- Из-за войны в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Поэтому выезд за границу для мужчин ограничен.
- Адвокат Анастасия Иванченко рассказала о ситуации в 2023. По ее словам, сейчас официальная позиция Госпогранслужбы остается неизменной.
- Юристка пояснила, что на сегодняшний день не разрешен выезд студентов, которые учатся в иностранных вузах.
- Так что, если абитуриент поступил в украинский или иностранный университет, он имеет право на отсрочку от мобилизации, но за границу его не выпустят.
- Однако Иванченко подчеркнула, что в последнее время студенты пытаются в суде обжаловать отказ в пересечении границы, ссылаясь на то, что они имеют право на выезд как "военнообязанные, не подлежащие призыву во время мобилизации".
- По ее мнению, теоретически это возможно, но нужно отстоять это право в судебном порядке.