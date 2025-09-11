В Україні понад 40 тисяч учителів отримають підвищені виплати. Мовиться про тих, які працюють у школах на прифронтових територіях України.

Так, з 1 вересня 2025 року розмір щомісячної надбавки зросте удвічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт постанови уряду, який підготували у Мінсоцполітики.

Кому і коли підвищать виплати?

Підвищені виплати отримуватимуть учителі шкіл, які працюють в очному чи змішаному форматі у громадах, що входять до переліку можливих або активних бойових дій.

Зараз 141 територіальна громада (Дніпропетровська – 6, Запорізька – 30, Миколаївська – 15, Одеська – 57, Сумська – 13, Харківська – 7, Херсонська – 7, Чернігівська – 6) мають школи, що працюватимуть в очному (змішаному) форматі. У Донецькій та Луганській областях відсутні такі територіальні громади.

За даними ОВА, підвищені надбавки отримають 42 тисячі 284 педагоги. Загалом це понад 51 тисяча ставок у школах.

Відповідно до проєкту, надбавка за роботу в небезпечних умовах зросте з 2600 до 5200 гривень на місяць. Виплачуватимуть гроші з вересня і до кінця 2025 року. На це Кабмін скерує понад 655 мільйонів гривень із нерозподіленої у держбюджеті субвенції.

У Мінсоцполітики зазначають, що це рішення має на меті підтримати педагогів, які залишаються працювати у прифронтових регіонах.

Які зміни для педагогів ще передбачали?