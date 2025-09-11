В Украине более 40 тысяч учителей получат повышенные выплаты. Речь идет о тех, которые работают в школах на прифронтовых территориях Украины.

Так, с 1 сентября 2025 года размер ежемесячной надбавки вырастет вдвое. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовили в Минсоцполитики.

Кому и когда повысят выплаты?

Повышенные выплаты будут получать учителя школ, которые работают в очном или смешанном формате в общинах, входящих в перечень возможных или активных боевых действий.

Сейчас 141 территориальная община (Днепропетровская – 6, Запорожская – 30, Николаевская – 15, Одесская – 57, Сумская – 13, Харьковская – 7, Херсонская – 7, Черниговская – 6) имеют школы, которые будут работать в очном (смешанном) формате. В Донецкой и Луганской областях отсутствуют такие территориальные громады.

По данным ОВА, повышенные надбавки получат 42 тысячи 284 педагога. В целом это более 51 тысячи ставок в школах.

Согласно проекту, надбавка за работу в опасных условиях возрастет с 2600 до 5200 гривен в месяц. Выплачивать деньги будут с сентября и до конца 2025 года. На это Кабмин направит более 655 миллионов гривен из нераспределенной в госбюджете субвенции.

В Минсоцполитики отмечают, что это решение имеет целью поддержать педагогов, которые остаются работать в прифронтовых регионах.

Какие изменения для педагогов еще предусматривали?