Часть учителей в Украине будет получать вдвое большие надбавки
- С 1 сентября 2025 года в Украине более 40 тысяч учителей на прифронтовых территориях будут получать повышенные надбавки.
- То есть не 2600, а 5200 гривен в месяц.
В Украине более 40 тысяч учителей получат повышенные выплаты. Речь идет о тех, которые работают в школах на прифронтовых территориях Украины.
Так, с 1 сентября 2025 года размер ежемесячной надбавки вырастет вдвое. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовили в Минсоцполитики.
Кому и когда повысят выплаты?
Повышенные выплаты будут получать учителя школ, которые работают в очном или смешанном формате в общинах, входящих в перечень возможных или активных боевых действий.
Сейчас 141 территориальная община (Днепропетровская – 6, Запорожская – 30, Николаевская – 15, Одесская – 57, Сумская – 13, Харьковская – 7, Херсонская – 7, Черниговская – 6) имеют школы, которые будут работать в очном (смешанном) формате. В Донецкой и Луганской областях отсутствуют такие территориальные громады.
По данным ОВА, повышенные надбавки получат 42 тысячи 284 педагога. В целом это более 51 тысячи ставок в школах.
Согласно проекту, надбавка за работу в опасных условиях возрастет с 2600 до 5200 гривен в месяц. Выплачивать деньги будут с сентября и до конца 2025 года. На это Кабмин направит более 655 миллионов гривен из нераспределенной в госбюджете субвенции.
В Минсоцполитики отмечают, что это решение имеет целью поддержать педагогов, которые остаются работать в прифронтовых регионах.
Какие изменения для педагогов еще предусматривали?
- Правительство обновило условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения педагогам.
- Теперь его будут получать все педагоги заведений и учреждений образования.
- Также для воспитателей-методистов в детсадах, где создали три и более инклюзивных групп, предусмотрели надбавку в размере 20% должностного оклада.