Не Надєжда – як красиво назвати дівчину з цим іменем

Не "Надєжда" – як сказати українською?
Це жіноче ім'я відоме кожному, воно і досі не втратило своєї популярності, а саме слово, від якого воно походить – гріє особливою теплотою.
Та можна зустріти, як його називають у російській версії – "Надєжда". Але українською воно звучить зовсім інакше – Надія.
Це жіноче ім'я походить від давнього слов'янського слова "надія" (naděja), тобто сподівання на щось добре, очікування бажаного.
Хоча можна зустріти версію, що ім'я має грецьке коріння: від слова ἐλπίς ("надія"), уособленням якого була Елпіс – дух надії в античній міфології.
У ХХ–ХХІ століттях "Надія" належало до найпоширеніших жіночих імен в Україні. Його обирали для доньок у різних поколіннях, тож воно давно стало звичним і впізнаваним для українського вуха. Серед відомих носійок цього імені – Надія Кибкало та Надія Світлична – українська поетеса, журналістка, правозахисниця й учасниця дисидентського руху.
У цього імені чимало пестливих варіантів в українській мові:
- Надієнка,
- Надієчка,
- Надінька,
- Надійка,
- Надійська,
- Надійця,
- Надісечка,
- Надісенька,
- Надіюся,
- Надюшенька,
- Надя,
- Надька.
Цікаво, що слово "надія" в багатьох мовах настільки важливе, що від цього поняття в різних мовах виникли жіночі імена. У різних мовах вони звучать по-своєму. Наприклад:
- українською – Надія;
- польською – Nadzieja;
- чеською – Naděžda;
- словацькою – Nádej;
- російською – Надежда;
- англійською – Hope;
- французькою – Espérance;
- іспанською – Esperanza;
- італійською – Speranza;
- грецькою – Elpida.
Як бачимо це ім'я важливе у багатьох мовах.
А коли День ангела?
Іменини Надії в православній традиції пов'язують із 17 вересня за новим стилем – Днем пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Мучениця Надія – одна з трьох дочок святої Софії, які постраждали за віру у II столітті.
Але День ангела Надії відзначають кілька разів на рік: 14 березня, 20 березня та 21 жовтня.
Назвати донечку Надією – це подарувати їй символ світла й віри. Це ім’я несе в собі глибоку культурну й духовну традицію, адже воно належить до тріади християнських чеснот: Віра, Надія та Любов. У різних мовах світу воно звучить по-різному, але завжди зберігає первісний сенс – сподівання на краще.