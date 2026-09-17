Не Надєжда – як красиво назвати дівчину з цим іменем

Не "Надєжда" – як сказати українською?

Це жіноче ім'я відоме кожному, воно і досі не втратило своєї популярності, а саме слово, від якого воно походить – гріє особливою теплотою.

Та можна зустріти, як його називають у російській версії – "Надєжда". Але українською воно звучить зовсім інакше – Надія.

Це жіноче ім'я походить від давнього слов'янського слова "надія" (naděja), тобто сподівання на щось добре, очікування бажаного.

Хоча можна зустріти версію, що ім'я має грецьке коріння: від слова ἐλπίς ("надія"), уособленням якого була Елпіс – дух надії в античній міфології.

У ХХ–ХХІ століттях "Надія" належало до найпоширеніших жіночих імен в Україні. Його обирали для доньок у різних поколіннях, тож воно давно стало звичним і впізнаваним для українського вуха. Серед відомих носійок цього імені – Надія Кибкало та Надія Світлична – українська поетеса, журналістка, правозахисниця й учасниця дисидентського руху.

У цього імені чимало пестливих варіантів в українській мові:

Надієнка,

Надієчка,

Надінька,

Надійка,

Надійська,

Надійця,

Надісечка,

Надісенька,

Надіюся,

Надюшенька,

Надя,

Надька.

Цікаво, що слово "надія" в багатьох мовах настільки важливе, що від цього поняття в різних мовах виникли жіночі імена. У різних мовах вони звучать по-своєму. Наприклад:

українською – Надія ;

; польською – Nadzieja ;

; чеською – Naděžda ;

; словацькою – Nádej ;

; російською – Надежда ;

; англійською – Hope ;

; французькою – Espérance ;

; іспанською – Esperanza ;

; італійською – Speranza ;

; грецькою – Elpida.

Як бачимо це ім'я важливе у багатьох мовах.

А коли День ангела?

Іменини Надії в православній традиції пов'язують із 17 вересня за новим стилем – Днем пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Мучениця Надія – одна з трьох дочок святої Софії, які постраждали за віру у II столітті.

Але День ангела Надії відзначають кілька разів на рік: 14 березня, 20 березня та 21 жовтня.

Назвати донечку Надією – це подарувати їй символ світла й віри. Це ім’я несе в собі глибоку культурну й духовну традицію, адже воно належить до тріади християнських чеснот: Віра, Надія та Любов. У різних мовах світу воно звучить по-різному, але завжди зберігає первісний сенс – сподівання на краще.