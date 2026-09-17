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Освіта Саморозвиток Не Надєжда – як красиво назвати дівчину з цим іменем
17 вересня, 17:15
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Не Надєжда – як красиво назвати дівчину з цим іменем

Олеся Кух

Як красиво назвати дівчину, якщо російською її звати "Надежда"? Українською ім'я звучить по-іншому та має чимало пестливих варіантів.

Про значення, походження та звучання імені українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "Надєжда" – як сказати українською?

Це жіноче ім'я відоме кожному, воно і досі не втратило своєї популярності, а саме слово, від якого воно походить – гріє особливою теплотою.

Та можна зустріти, як його називають у російській версії – "Надєжда". Але українською воно звучить зовсім інакше – Надія.

Це жіноче ім'я походить від давнього слов'янського слова "надія" (naděja), тобто сподівання на щось добре, очікування бажаного.

Хоча можна зустріти версію, що ім'я має грецьке коріння: від слова ἐλπίς ("надія"), уособленням якого була Елпіс – дух надії в античній міфології.

У ХХ–ХХІ століттях "Надія" належало до найпоширеніших жіночих імен в Україні. Його обирали для доньок у різних поколіннях, тож воно давно стало звичним і впізнаваним для українського вуха. Серед відомих носійок цього імені – Надія Кибкало та Надія Світлична – українська поетеса, журналістка, правозахисниця й учасниця дисидентського руху.

У цього імені чимало пестливих варіантів в українській мові:

  • Надієнка,
  • Надієчка,
  • Надінька,
  • Надійка,
  • Надійська,
  • Надійця,
  • Надісечка,
  • Надісенька,
  • Надіюся,
  • Надюшенька,
  • Надя,
  • Надька.

Цікаво, що слово "надія" в багатьох мовах настільки важливе, що від цього поняття в різних мовах виникли жіночі імена. У різних мовах вони звучать по-своєму. Наприклад:

  • українською – Надія;
  • польською – Nadzieja;
  • чеською – Naděžda;
  • словацькою – Nádej;
  • російською – Надежда;
  • англійською – Hope;
  • французькою – Espérance;
  • іспанською – Esperanza;
  • італійською – Speranza;
  • грецькою – Elpida.

Як бачимо це ім'я важливе у багатьох мовах.

А коли День ангела?

Іменини Надії в православній традиції пов'язують із 17 вересня за новим стилем – Днем пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Мучениця Надія – одна з трьох дочок святої Софії, які постраждали за віру у II столітті.

Але День ангела Надії відзначають кілька разів на рік: 14 березня, 20 березня та 21 жовтня.

Назвати донечку Надією – це подарувати їй символ світла й віри. Це ім’я несе в собі глибоку культурну й духовну традицію, адже воно належить до тріади християнських чеснот: Віра, Надія та Любов. У різних мовах світу воно звучить по-різному, але завжди зберігає первісний сенс – сподівання на краще.

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