Міністерство освіти і науки України продовжить експеримент із наглядовими радами у вишах. При цьому врахують рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції та рішення судів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко у межах години запитань до уряду у Верховній Раді, зазначає Osvita.ua.

Як продовжать експеримент?

Посадовець повідомив, що МОН напрацювало нові критерії експерименту. Вони вже пройшли громадське обговорення.

Зараз іде опрацювання результатів громадського обговорення. Ми отримали багато зауважень і пропозицій від небайдужих освітян,

– уточнив він.

Також додав, що в оновленому експерименті щодо посилення ролі наглядових рад врахують усі зауваження.

Наша мета – щоб експеримент був продуктивним. Ми не намагаємося втілити щось, що є не рекомендованим НАЗК чи не відповідає рішенням українських судів. Тому в новій редакції все це буде враховано,

– резюмував очільник МОН.

У яких вишах діє експеримент?

Нагадаємо, що у вересні 2024 року уряд запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Йдеться про:

Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ);

Запорізький національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У середині 2025 року тодішній віцепрем'єр Михайло Федоров анонсував, що в 2026 році реформу поширять на всі виші. Однак пізніше ухвалили рішення узаконити діяльність наглядових рад, але участь у продовженні експерименту залишити добровільною.