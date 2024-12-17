Ялинку ви не "наряжаєте": як сказати правильно українською

Невдовзі українці відзначатимуть Різдво. У цей час у кожній оселі красується вже по-святковому вбрана ялинка.

Саме звичай прикрашати ялинку є одним із найулюбленіших спільних святкових звичаїв батьків і дітей. А як не помилитися у найменування цього процесу, підкаже 24 Канал.

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Як назвати правильно українською процес вбирання ялинки

Іноді з уст українці можна почути такі словосполучення як "наражати йолку" чи "наряджати ялинку". Але вони є непритаманними українській мові.

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, як казати правильно рідною мовою.

Не "наряжать йолку" – а прикрашати ялинку. Можна ще сказати "вбирати ялинку" – але не нараджати,

– підказала вона.

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Що відомо при звичай прикрашати ялинку

Появу традиції прикрашання ялинки приписують Німеччині. Поступово традиція прикрашати хвою поширилася і серед інших країн, зазначає "Локальна історія". Згодом традиція добралася і до України.

На Галичині оздоблювали різдвяні дерева ще за Австро-Угорщини – вочевидь, теж через німецькі впливи. Ялинки ставили переважно в багатих домах, це явище не було масовим.

Загалом для української різдвяної традиції характерним було використання обрядового снопа під час різдвяних свят – “діда”, а не ялинки. Радянська мода на ялинку витіснила цей атрибут української традиції.

Спочатку ялинки прикрашали різноманітними їстівними оздобами – яблуками, горіхами, потім цукерками та печивом. Також серед перших прикрас були паперові квіти. Згодом на верхівку почали встановлювати вифлеємську зірку.