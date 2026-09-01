Новий навчальний рік стартував: як вчитимуться учні та чи мають заклади освіти укриття

В Україні стартував новий навчальний рік. Його розпочинають понад 25 тисяч закладів освіти по всій Україні.

Про це написав очільник МОН Андрій Бутенко у фейсбуці. І додав, що важливо максимально повертати дітей до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація.

Що зміниться з 1 вересня

За словами міністра, формат роботи кожного закладу освіти залежить передусім від ситуації на місці та наявності безпечного простору.

Там, де очне навчання наразі неможливе, використовуватимемо змішаний і дистанційний формати з поверненням дітей до класів, щойно для цього будуть створені належні умови,

– уточнив він.

І додав, що понад 82% вихованців садків та учнів шкіл мають доступ до укриттів різного типу. Це понад 9 тисяч закладів дошкільної освіти та понад 11 тисяч закладів загальної середньої освіти.

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Як подбали про безпеку

Цьогоріч уряд передбачив на безпеку навчального процесу 6 мільярдів гривень.

З них 1 мільярд гривень – уперше на будівництво підземних дитячих садків. Перший такий садочок уже працює на Харківщині,

– повідомив Бутенко.

Уже працюють близько 100 протирадіаційних укриттів у прифронтових регіонах. Триває будівництво ще 131 такого укриття за кошт державного бюджету. З них – 18 підземних дитячих садків. Після завершення запланованих цього року робіт доступ до укриття матимуть 87% вихованців та учнів, додав посадовець.

До кінця 2027 року плануємо охопити укриттями різних типів 92% вихованців садочків та учнів шкіл. Станом на початок навчального року близько 68% здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти в державних та комунальних закладах охоплені укриттями різних типів. Це 965 із 1420 університетів та коледжів,

– продовжив Бутенко.

Виші та коледжі, за його словами, самостійно визначають формат і графік освітнього процесу в межах своєї автономії. Вони можуть поєднувати очне, змішане та дистанційне навчання залежно від безпекової ситуації, місткості укриттів, стану енергопостачання, власної інфраструктури та особливостей освітніх програм.

Для порівняння: станом на початок підготовки до 2022\2023 навчального року лише близько 10% закладів освіти мали укриття будь-якого типу. Станом на початок 2025\2026 навчального року ця цифра становила уже понад 77%.

Скільки закладів освіти Києва мають укриття

Укриття в Києві мають 528 дитсадків. У школах є 435 укриттів. Це дає можливість забезпечити ними 91% вихованців та учнів столиці. Водночас 23 садочки та 20 шкіл не мають власних укриттів – для організації освітнього процесу вони використовують орендовані безпечні простори, зауважив міністр.

На Київщині садочки мають 507 укриттів, а школи – 658 укриттів різних типів. Це дає можливість забезпечити ними понад 90% вихованців та учнів області.

Міністр також наголосив, що у громадах із високим рівнем ризику проводити масові заходи недоцільно. Водночас рішення про проведення ухвалюють на місцях. Там, де безпекова ситуація дозволяє провести урочистості, кількість учасників не має перевищувати місткість укриття, а порядок дій у разі повітряної тривоги потрібно визначити заздалегідь.