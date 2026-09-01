Об этом написал глава МОН Андрей Бутенко в фейсбуке. И добавил, что важно максимально возвращать детей к очному обучению там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Что изменится с 1 сентября

По словам министра, формат работы каждого учебного заведения зависит прежде всего от ситуации на месте и наличия безопасного пространства.

Там, где очное обучение пока невозможно, будем использовать смешанный и дистанционный форматы с возвращением детей в классы, только что для этого будут созданы надлежащие условия,

– уточнил он.

И добавил, что более 82% воспитанников детских садов и учеников школ имеют доступ к укрытиям различного типа. Это более 9 тысяч учреждений дошкольного образования и более 11 тысяч учреждений общего среднего образования.

Как позаботились о безопасности

В этом году правительство выделило на безопасность учебного процесса 6 миллиардов гривен.

Из них 1 миллиард гривен – впервые на строительство подземных детских садов. Первый такой детский сад уже работает в Харьковской области,

– сообщил Бутенко.

Уже работают около 100 противорадиационных укрытий в прифронтовых регионах. Продолжается строительство еще 131 такого укрытия за счет государственного бюджета. Из них – 18 подземных детских садов. После завершения запланированных в этом году работ доступ к укрытиям будут иметь 87% воспитанников и учеников, добавил чиновник.

К концу 2027 года планируем охватить убежищами различных типов 92% воспитанников детских садов и учащихся школ. По состоянию на начало учебного года около 68% студентов, получающих профессиональное, предвузовское и высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях, охвачены укрытиями различных типов. Это 965 из 1420 университетов и колледжей,

– продолжил Бутенко.

Вузы и колледжи, по его словам, самостоятельно определяют формат и график образовательного процесса в рамках своей автономии. Они могут сочетать очное, смешанное и дистанционное обучение в зависимости от ситуации с безопасностью, вместимости укрытий, состояния энергоснабжения, собственной инфраструктуры и особенностей образовательных программ.

Для сравнения: по состоянию на начало подготовки к 2022/2023 учебному году лишь около 10% учебных заведений имели укрытия любого типа. По состоянию на начало 2025/2026 учебного года эта цифра составляла уже более 77%.

Сколько учебных заведений Киева имеют укрытия

Укрытия в Киеве имеются в 528 детских садах. В школах насчитывается 435 укрытий. Это позволяет обеспечить ими 91% воспитанников и учащихся столицы. В то же время 23 детских сада и 20 школ не имеют собственных укрытий – для организации образовательного процесса они используют арендованные безопасные помещения, отметил министр.

В Киевской области детские сады имеют 507 укрытий, а школы – 658 укрытий различных типов. Это позволяет обеспечить ими более 90% воспитанников и учащихся области.

Министр также подчеркнул, что в общинах с высоким уровнем риска проводить массовые мероприятия нецелесообразно. В то же время решение о проведении принимается на местах. Там, где ситуация с безопасностью позволяет провести торжества, количество участников не должно превышать вместимость укрытия, а порядок действий в случае воздушной тревоги необходимо определить заранее.