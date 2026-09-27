"Це величезна небезпека": у КНУ втричі скоротили бюджетні місця на одну зі спеціальностей

Цьогоріч у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка втричі скоротили кількість бюджетних місць на фізику.

Про це під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2026 року: виклики, досягнення та перспективи" розповів вже колишній в.о. ректора вишу Валерій Копійка. Про це повідомляє Укрінформ.

Чому скоротили кількість місць на фізику

Копійка нагадав чинне правило: бюджетне місце "йде" за студентом. На його думку, це правильна тенденція.

Але що ми побачили протягом трьох років і особливо сьогодні в умовах війни? ... Кількість бюджетних місць на фізику у нас скоротилася внаслідок відтоку абітурієнтів в три рази. Ми сьогодні маємо 18 бюджетних місць на фізику. Замість 48, що було два три роки тому,

– розповів він.

І додав, що МОН, зважаючи на зменшення кількості студентів, на наступний рік ще зменшить кількість бюджетних місць.

Не буде абітурієнта, не буде навантаження, кафедри, викладачі – все це скорочується. Але це той ресурс, який не повернеться уже ніколи. Один раз скоротивши кафедру з фізики, ми втратимо школу. Це величезна небезпека,

– заявив Копійка.

Як розв'язати проблему

Копійка каже, що необхідно вже сьогодні думати про те, як врегулювати цю проблему. Зокрема, він пропонує запровадити цільові бюджетні місця на такі дисципліни, які не є популярні серед абітурієнтів, проте вкрай важливі.

Або працювати зі стейкхолдерами, щоб вони під ці програми видавали додаткові стипендії, фінансування, а не скорочувати автоматично кількість бюджетних місць для університетів по таких чутливих спеціальностях… Хоча б почати з фізики і хімії, наприклад,

– заявив він.

Також додав, що ця проблема стосується і магістратури, оскільки студенти з цієї спеціальності, завершивши навчання на бакалавраті, вступають на навчання в магістратуру за кордон.