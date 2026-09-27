Об этом в ходе круглого стола "Итоги приемной кампании 2026 года: вызовы, достижения и перспективы" рассказал уже бывший и.о. ректора вуза Валерий Копийка. Об этом сообщает Укринформ.

Почему сократили количество мест на физику

Копийка напомнил о действующем правиле: бюджетное место "следует" за студентом. По его мнению, это правильная тенденция.

Но что мы увидели за три года и особенно сегодня в условиях войны? ... Количество бюджетных мест на физику у нас сократилось в три раза из-за оттока абитуриентов. Сегодня у нас 18 бюджетных мест на физику. Вместо 48, что было два-три года назад,

– рассказал он.

И добавил, что МОН, учитывая сокращение количества студентов, на следующий год еще уменьшит количество бюджетных мест.

Не будет абитуриентов, не будет нагрузки, кафедры, преподаватели – все это сокращается. Но это тот ресурс, который уже никогда не вернется. Сократив однажды кафедру физики, мы потеряем школу. Это огромная опасность,

– заявил Копейка.

Как решить проблему

Копейка говорит, что необходимо уже сегодня думать о том, как решить эту проблему. В частности, он предлагает ввести целевые бюджетные места на те дисциплины, которые не пользуются популярностью среди абитуриентов, однако являются крайне важными.

Или работать со стейкхолдерами, чтобы они в рамках этих программ выделяли дополнительные стипендии и финансирование, а не сокращали автоматически количество бюджетных мест для университетов по таким чувствительным специальностям… Хотя бы начать с физики и химии, например,

– заявил он.

Также он добавил, что эта проблема касается и магистратуры, поскольку студенты этой специальности, завершив обучение в бакалавриате, поступают в магистратуру за границей.