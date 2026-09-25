Ним став Володимир Ільченко. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Хто очолюватиме КНУ

Ільченко – директор навчально-наукового інституту високих технологій КНУ, доктор фізико-математичних наук та професор кафедри нанофізики конденсованих середовищ,

Раніше в.о. був Валерій Копійка. Однак його увільнили від виконання обов'язків ректора КНУ, адже учасники виборчого процесу не можуть бути в.о. ректора.

Володимир Ільченко виконуватиме обов'язки ректора до призначення керівника в установленому законодавством порядку чи призначення іншого в. о. ректора, але не пізніше ніж до 25 березня 2027 року.

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