Жовтий рівень загрози: чи продовжуватимуть навчання у школах у разі дронової атаки

Під час жовтого рівня повітряної загрози навчання у закладах освіти без облаштованих захисних споруд має припинятися. Учні, студенти, педагоги при цьому мають перейти в укриття.

Про це повідомила освітня омбудсманка Надія Лещик у фейсбуці. Зауважимо, що в Україні запровадили два рівні повітряної загрози: жовтий дронова загроза та червоний – ракетна або масована дронова атака.

Чи треба йти в укриття під час жовтого рівня загрози

Уряд зазначив, що під час жовтого рівня бізнес може продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки. Червоний рівень вже змушує перейти в укриття.

Лещик при цьому повідомила, що для закладів освіти під час жовтого рівня порядок дій не змінюється.

Освітній процес переривається і всі прямують в укриття. Якщо є можливість – освітній процес відновлюється в укритті,

– повідомила освітній омбудсмен.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Що робити, якщо місць в укритті бракує

Лещик також зауважила: якщо укриття не може одночасно вмістити всіх учнів та працівників, заклад освіти має організувати навчання так, щоб кількість людей, які одночасно перебувають у будівлі, відповідала місткості укриття. У такому разі можна перейти на змішаний формат навчання, коли частина учнів навчається очно, а інша – дистанційно. Далі можна змінювати групи.

Також можливе позмінне навчання або організація очного навчання для окремих класів, наприклад, початкової школи та п'ятикласників. Інші учні при цьому навчатимуться дистанційно. Формат має визначати директор закладу разом із педагогами з огляду на можливості школи.

Водночас Лещик заявила, що працівників закладів освіти не можна примушувати приходити на роботу під час жовтого рівня загрози, якщо вони перебувають у безпечному місці під час повітряної тривоги.