Об этом сообщила омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик в фейсбуке. Отметим, что в Украине введены два уровня воздушной угрозы: желтый – угроза со стороны дронов и красный – ракетная атака или массированная атака дронов.

Нужно ли укрываться во время желтого уровня угрозы

Правительство отметило, что при желтом уровне бизнес может продолжать работу при условии соблюдения требований безопасности. Красный уровень уже обязывает укрыться.

Лещик при этом сообщила, что для учебных заведений во время желтого уровня порядок действий не меняется.

Образовательный процесс прерывается, и все направляются в укрытие. Если есть возможность – образовательный процесс возобновляется в укрытии,

– сообщила омбудсмен по вопросам образования.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Что делать, если мест в укрытии не хватает

Лещик также отметила: если укрытие не может одновременно вместить всех учеников и сотрудников, учебное заведение должно организовать обучение так, чтобы количество людей, одновременно находящихся в здании, соответствовало вместимости укрытия. В таком случае можно перейти на смешанный формат обучения, когда часть учеников учится очно, а другая – дистанционно. В дальнейшем можно менять группы.

Также возможно сменное обучение или организация очного обучения для отдельных классов, например, начальной школы и пятиклассников. Остальные ученики при этом будут учиться дистанционно. Формат должен определять директор учреждения совместно с педагогами с учетом возможностей школы.

В то же время Лещик заявила, что работников учебных заведений нельзя принуждать выходить на работу во время "желтого" уровня угрозы, если они находятся в безопасном месте во время воздушной тревоги.