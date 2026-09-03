Подробности сообщили РБК-Украина в МОН Украины. Все будет зависеть от ситуации на местах.

Как будут готовиться учебные заведения к осенне-зимнему сезону

В МОН отмечают, что предусмотрели изменение сроков каникул, сочетание различных форм обучения, перераспределение учебного времени, внесение изменений в календарно-тематическое планирование и другие решения, необходимые для непрерывности обучения.

Отдельное направление подготовки – обеспечение автономной работы учреждений во время длительных отключений электроэнергии. В 2026 году правительство предусмотрело почти 500 миллионов гривен субвенции на обеспечение энергетической устойчивости учебных заведений,

– уточнили в ведомстве.

Средства распределили между 21 областью и Киевом – по 22,7 миллиона гривен на каждую административную единицу. Субвенцию направили на поддержание работы критически необходимого оборудования и сетей во время отключений, а также на создание минимально необходимых условий для очного или смешанного обучения.

На эти средства, добавили в МОН, должны быть установлены системы резервного электропитания: инверторы, аккумуляторные системы с автономностью не менее восьми часов, а также солнечные электростанции или генераторы.

Субвенцию получают учреждения, которые работают в очном или смешанном формате и имеют укрытия. Общая стоимость отобранных проектов составляет 477,3 миллиона гривен. Все мероприятия в рамках этой субвенции должны быть реализованы до 15 ноября 2026 года, то есть до активной фазы осенне-зимнего периода.