Подробности сообщили РБК-Украина в МОН. Что изменится с 1 сентября, читайте далее.

Что изменится с 1 сентября

Правительство Украины обновило четыре государственных стандарта общего среднего образования. Решение позволяет учащимся завершить обучение по стандарту 2011 года: те, кто учился не по программе НУШ, закончат 10 и 11 классы по той программе, по которой начали.

При этом решение закрепляет компонент украиноведения для детей за рубежом и на ВОТ, увеличивает количество часов по истории и гражданскому образованию в 7–9 классах, а также обновляет подходы к инклюзивности и безбарьерности.

Также предусмотрены общие базовые учебные планы для учебных заведений, обеспечивающих профильное среднее образование, и отдельный план для учреждений специализированного образования. С нового учебного года МОН упростило и оценку учащихся 5–9 классов, сохранив компетентностный подход и академическую свободу учителя. Оценки теперь можно фиксировать в журнале без обязательных индексов групп результатов, а за семестр выставлять одну оценку по предмету или интегрированному курсу.

С 1 января 2027 года вступит в силу порядок признания результатов обучения учащихся и молодежи из ВОТ. Он существенно упрощает и ускоряет интеграцию школьников и молодежи в украинское образовательное пространство.

Что изменится для старшеклассников

С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей Украине начнут работать по новой модели обучения в 10–12 классах. Они будут пилотировать старшую профильную школу. В течение года они будут тестировать новые образовательные программы, профили, факультативные курсы и сформируют ключевые подходы, которые с 2027 года должны стать основой старшей школы по всей стране.

В течение года планируется апробировать новые образовательные программы, профили и факультативные курсы в 150 лицеях, отработать механизмы формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся, запустить и проверить на практике работу карьерных образовательных консультантов, продолжить обучение и профессиональную поддержку педагогов и управленческих команд.

А также оборудовать современные кабинеты, лаборатории и другие образовательные пространства, собирать отзывы от учащихся, педагогов, родителей и руководителей учебных заведений и корректировать решения по результатам пилотного проекта, параллельно помогать общинам и учебным заведениям по всей Украине подготовить сеть академических лицеев к общенациональному запуску профильной старшей школы 1 сентября 2027 года.