Деталі розповіли РБК-Україна у МОН. Що зміниться з 1 вересня, читайте далі.

Що зміниться з 1 вересня

Уряд України оновив чотири державні стандарти загальної середньої освіти. Рішення дає змогу учням завершити навчання за стандартом 2011 року: ті, хто навчався не за програмою НУШ, завершать 10 та 11 класи за тією програмою, за якою розпочали.

При цьому рішення закріплює українознавчий компонент для дітей за кордоном і на ТОТ, збільшує кількість годин на історію та громадянську освіту у 7 – 9 класах, а також оновлює підходи до інклюзивності й безбар’єрності.

Також передбачили спільні базові навчальні плани для закладів, що забезпечують профільну середню освіту, та окремий план для закладів спеціалізованої освіти. З нового навчального року МОН спростило й оцінювання учнів 5 – 9 класів, зберігши компетентнісний підхід та академічну свободу вчителя. Оцінки тепер можна фіксувати в журналі без обов’язкових індексів груп результатів, а за семестр виставляти одну оцінку з предмета чи інтегрованого курсу.

З 1 січня 2027 року набуде чинності порядок визнання результатів навчання учнів та молоді з ТОТ. Він суттєво спрощує та пришвидшує інтеграцію школярів і молоді в український освітній простір.

Що зміниться для старшокласників

З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв по всій Україні починають працювати за новою моделлю навчання у 10 – 12 класах. Вони пілотуватимуть старшу профільну школу. Упродовж року вони апробують нові освітні програми, профілі, вибіркові курси та сформують ключові підходи, які з 2027 року мають стати основою старшої школи по всій країні.

Упродовж року планують апробувати нові освітні програми, профілі та вибіркові курси у 150 ліцеях, відпрацювати механізми формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів, запустити й перевірити на практиці роботу кар'єрних освітніх радників, продовжити навчання і професійну підтримку педагогів та управлінських команд.

А також облаштовувати сучасні кабінети, лабораторії та інші освітні простори, збирати зворотний зв'язок від учнів, педагогів, батьків і керівників закладів та коригувати рішення за результатами пілоту, паралельно допомагати громадам і закладам по всій Україні підготувати мережу академічних ліцеїв до загальнонаціонального старту профільної старшої школи 1 вересня 2027 року.