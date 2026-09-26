Виші під час можливих блекаутів змінюватимуть режим роботи: які є варіанти

Під час можливих блекаутів виші в Україні працюватимуть в одному з пʼяти режимів. Обрати можна буде між зеленим, жовтим, помаранчевим, червоним та критичним.

Кожен з них передбачає відповідний спосіб навчання студентів і функціонування університетської інфраструктури. Такі приписи є у листі МОН України щодо роботи в умовах можливих відключень електроенергії, а також перебоїв із тепло- та водопостачанням у період осінньо-зимового сезону 2026/27 років.

Як працюватимуть виші у час блекаутів

Рекомендації передбачають режим реагування залежно від тривалості знеструмлення:

1. Зелений режим (відключення до 2 годин): навчання продовжується без використання енергоємного обладнання; лабораторні процеси переводять в режим очікування; сервери, системи пожежної сигналізації, контролю доступу та критичні наукові установки переключають на джерела безперебійного живлення.

2. Жовтий режим (відключення 2–6 годин): заняття переносять до автономної зони кампусу або в асинхронний формат; масові заходи скасовують; запускається резервне живлення для водяних насосів, теплових пунктів, ліній зв'язку та укриттів.

3. Помаранчевий режим (відключення 6–24 годин): ЗВО переходить на змішане або асинхронне навчання; контрольні заходи переносять; функціонують виключно об’єкти критичної інфраструктури.

4. Червоний режим (відключення 24–72 годин): освітній процес здійснюється переважно в асинхронному форматі; автономні корпуси слугують коворкінгами для самостійної роботи студентів та підключення до інтернету; управління закладом переходить до «Кризового штабу», який діє за пріоритезацією ресурсів: Безпека – Тепло – Вода – Зв'язок – Освітній процес.

5. Критичний режим (відключення понад 72 години): запроваджують План критичної діяльності; графіки навчання коригують; допускається спільне використання інфраструктури інших ЗВО чи партнерських організацій; консервуються інженерні мережі невикористовуваних корпусів, зливається вода із систем опалення.

Згідно з роз'ясненнями МОН, керівники вишів у межах автономії ухвалюють рішення щодо зміни режиму роботи самостійно, узгоджуючи свої дії з місцевими військовими адміністраціями.