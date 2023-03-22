Навчання за кордоном: які існують безкоштовні програми для обміну школярів

Багато українських школярів мріють навчатися за кордоном. І дуже круто, що є спеціальні та безкоштовні програми обміну. Школярі зможуть отримати досвід навчання за кордоном, підтягнути рівень іноземної мови та просто побачити інші країни.

Щорічно тисячі дітей мріють потрапити в американську чи європейську школу. Тому 24 Канал підготував перелік безкоштовним програм для обміну, які діють навіть зараз.

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Для чого створений міжнародний обмін школярів? Головна мета таких програм – це культурний обмін. Це означає, що школярі з різних країн повинні вивчити культурні особливості життя в іншій країні – мову, побут, традиції, освіту та інше.

До того ж, це допоможе практикувати іноземну мову зі шкільного віку, дозволить розвинути справжні мовленнєві навички та загатити культурний досвід. Зазначимо, що ці програми активні навіть зараз, попри війну в Україні.

Які є безкоштовні програм обміну для учнів

FLEX

Це популярна програма для обміну учнів 8, 9 і 10-х класів, народжених з 1 січня 2006 року до 15 липня 2008 року. Також потрібно добре володіти англійською для рівня свого класу, відповідати вимогам візи J-1 і не знаходитися в США довше, ніж 3 місяці протягом останніх 5 років.

Тривалість програми – 1 рік, під час якого підліток живе в американській родині і навчається в одній із державних шкіл США. Щоб взяти участь у відборі, потрібно пройти онлайн тестування з англійської мови, написати 3 твори та заповнити анкету, згодом – пройти співбесіду.

HMC Projects

Це асоціація приватних шкіл-пансіонів Великобританії, що надає можливість школярам з Центральної та Східної Європи навчатися за програмою, яка повністю або частково покриває витрати.

Програма розрахована на старшокласників віком 16 – 17 років. Відбір учнів проходить у два етапи – тестування на знання мови та інтерв’ю.

UWC

Це міжнародна програма обміну для школярів 10 і 11 класів з частковим або повним фінансуванням. Школяр може потрапити на навчання до одного з 18 коледжів у Європі, Азії, Америці або Африці.

Щороку організація обирає 10 – 20 талановитих українських школярів, аби вони змогли безкоштовно навчатися у престижних школах по всьому світі та у майбутньому стати змінотворцями.

Конкурсний відбір включає подання аплікаційної заявки з двома рекомендаційними листами, проходження співбесіди через Skype, написання есе, групові дискусії та вирішення кейсів.

Ukraine Global Scholars (UGS)

Це благодійна організація, яка вже допомогла 214 українським талановитим учням старших класів із незаможних родин навчатися у найкращих школах-пансіонатах та коледжах світу. Набирають учнів 15 – 17 років.

Зі свого боку студенти зобов’язуються повернутися до України на 5 років і зробити значний внесок у її розбудову. На програму можна податися до кінця березня.

До слова, програма Erasmus+ також розвиває співпрацю між країнами, забезпечуючи обмін студентів та викладачів у всьому світі. На цей рік фінансування збільшено для допомоги українцям. Деталі – читайте у статті.