"Розриваються" на дві школи: МОН знайшло варіант порятунку українських учнів-біженців

Україна ризикує втратити своїх громадян, які через війну виїхали за кордон. Зокрема, учнів, які в інших країнах пішли вчитися у місцеві школи.

Про це заявив очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. І наголосив, що МОН розуміє, чим загрожує процес асиміляції.

Дивіться також Лісовий анонсував спрощення освітніх програм у школах

Лісовий розповів, які предмети повинні вивчати учні-біженці

Посадовець каже: іноземні країни нібито не зацікавлені в асиміляції українських дітей до місцевих спільнот, але така загроза є.

Існує також небезпека, що діти будуть там маргіналізовані, тому вони повинні ходити в місцеві школи. Але для нас також важливо, щоб ці діти залишилися українцями, зберегли ідентичність,

– зазначив міністр.

Тож МОН розробило так званий українознавчий компонент. За словами міністра, якщо учень за кордоном відвідує місцеву школу і хоче навчатися паралельно в українській, він може не вивчати всі універсальні дисципліни, а опановувати так званий українознавчий компонент.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Міносвіти України вже провело переговори із закордонними колегами щодо такого сприяння.

Дивіться також "Є спроби зламу": очільник МОН назвав виклики НМТ-2024 та уточнив, чи повернуть ЗНО

Як можна вивчати так званий українознавчий компонент

Українознавчий компонент, уточнив міністр, можна вивчати кількома способами:

перший – онлайн: до 6 годин на тиждень діти вчать українську мову, літературу, історію України та географію;

другий – факультативні заняття з українськими вчителями, де у школах є великі спільноти українських дітей;

третій – навчання в освітніх осередках, якщо вони є.

За літо хочемо зробити скорочену версію блоку STEM — природничих дисциплін і математики. Це також має підтримати знання наших дітей за кордоном,

– розповів Лісовий.

І додав: дуже важливо зберегти ідентичність українських дітей-біженців.

Дивіться також Які зміни принесе учням 10 класу реформа старшої профільної школи

Учням-біженцям допоможе Міжнародна українська школа

Очільник Міносвіти також зазначив, що підлітки, на відміну від учнів молодшої школи, мають більші освітні втрати, адже їм важче навчатися в іноземних школах через складніші програми. Тож МОН перезавантажує "Міжнародну українську школу", яка покликана допомогти. Уже сформували наглядову раду, оголосили конкурс на обрання директора.

Міжнародна українська школа формуватиме бази даних освітніх осередків, розроблятиме навчальні програми окремо для кожної країни, шукатиме політичні рішення, які стосуються, наприклад, моделей зарахування дисциплін. Тобто створюємо своєрідне "міністерство закордонної освіти",

– уточнив посадовець.

Лісовий також повідомив, що за кордон в час війни виїхало близько 500 тисяч учнів.