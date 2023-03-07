"Не встигають": у МОН розповіли, чи треба змушувати дитину-біженця вчитися у двох школах
Школяра-біженця не треба змушувати вчитися паралельно в іноземній школі та українському навчальному закладі. Зокрема, якщо йому важко опановувати дві шкільні програми.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
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Чи треба змушувати дитину-біженця вчитися у двох школах
Міністр нагадав, що українські діти-біженці змушені дотримуватися законодавства тих країн, в яких перебувають. А у більшості країн ЄС відвідування шкіл є обов'язковим.
При цьому Шкарлет розповів, що зі слів його колег-міністрів освіти інших країн, українським дітям складно опановувати дві шкільні навчальні програми паралельно. Вони просто не встигають навчатися.
Навчання онлайн в українській школі відбувається за бажанням батьків чи самого учня. В Україні дітей не змушують вчитися паралельно. Якщо дитині складно, її не треба примушувати до паралельного навчання,
– наголосив очільник МОН.
При цьому додав, що в Україні є інструменти атестації або зарахування результатів навчання з навчального закладу будь-якої країни світу.
Закликаю дослухатися до дитини: якщо їй важко, її не треба змушувати паралельно навчатися. Всі знання ми можемо оцінити і перевести до наступного класу,
– акцентував міністр.
Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко раніше в ефірі національного телемарафону розповів, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.