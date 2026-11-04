У Великій Британії запровадять важливий іспит з української мови

У Великій Британії запровадять іспит GCSE з української мови. Завдяки цьому українські діти, які проживають у цій країні, зможуть офіційно підтвердити знання рідної мови в межах британської системи освіти.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Запровадження українського GCSE стало відповіддю на багаторічний запит української громади у Великій Британії та результатом розвитку освітньої співпраці між двома державами.

Що відомо про ініціативу

Викладання української мови в межах нової кваліфікації має стартувати у вересні 2028 року. Перші іспити запланували на 2029 рік. Кваліфікація буде доступною для учнів в Англії, Уельсі та Північній Ірландії.

Зауважимо, що GCSE (General Certificate of Secondary Education) – кваліфікація в британській системі освіти, яку учні зазвичай здобувають після складання іспитів приблизно у 16 років. Запровадження окремого іспиту з української мови дозволить учням підтверджувати свої мовні знання та використовувати відповідну кваліфікацію для навчання надалі.

Це рішення має особливе значення для тисяч українських дітей, які були змушені залишити Україну через повномасштабну російську агресію. Вони отримають додаткову можливість зберігати зв'язок із рідною мовою та культурою, не відмовляючись від власної ідентичності під час навчання за кордоном,

– наголошують у МОН.

Ініціатива є частиною ширшої роботи зі зміцнення українсько-британського партнерства та підтримки українських родин, які знайшли прихисток у Великій Британії.

Що передбачатиме новий іспит

GCSE з української мови оцінюватиме чотири основні мовні навички: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Під час розроблення кваліфікації також враховуватимуть культурний та історичний контекст української мови.

Розробленням іспиту займатиметься британська екзаменаційна організація AQA за підтримки уряду Великої Британії. До роботи залучать мовознавців і профільних експертів, щоб забезпечити якість оцінювання та врахувати потреби української громади.

Важливо, що складати GCSE з української мови зможуть не лише діти з українських родин, а й інші учні, які вивчають українську мову.