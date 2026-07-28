У ці виші Львова найважче вступити: топ ЗВО з найвищими конкурсними балами

В Україні триває цьогорічна вступна кампанія до вишів. Одним із найпопулярніших міст, які обирають для здобуття вищої освіти українці, є Львів.

В Abitly при цьому оприлюднили рейтинг ЗВО міста Лева з найвищим конкурсним балом при вступі.

У які виші Львова найважче вступити

У рейтингу проаналізували дані за минулий рік, адже ця вступна кампанія ще триває. До нього увійшли і класичні ЗВО, і невеликі або спеціалізовані заклади освіти. Високі прохідні бали традиційно демонструють медичні, мистецькі та приватні університети.

Лідером за середнім балом НМТ у загальному списку став Український католицький університет (169,42 бала). Зазначимо, що цей виш є приватним.

Серед класичних університетів високі показники надалі демонструють Львівський національний університет імені Івана Франка (145,45 бала) та Національний університет "Львівська політехніка" (138,82 бала). Вони можуть похизуватися лідерськими позиціями у 2025 році за кількістю вступників (4 097 та 4 896 відповідно).

Рейтинг за найвищим балом у 2025 році загалом такий:

Український католицький університет (УКУ) (приватний заклад) – 169,42 бала;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 161 бал;

Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) – 154,38 бала;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 145,45 бала;

Львівський державний університет внутрішніх справ (ЛьвДУВС) – 142,75 бала;

Національний університет "Львівська політехніка" – 138,82 бала;

Львівський торговельно-економічний університет (ЛТЕУ) (приватний заклад) – 138,46 бала;

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (ЛДУФК) – 135,81 бала;

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) – 133,33 бала;

Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України) – 132,69 бала.

Нагадаємо, що для більшості спеціальностей для вступу на бюджет потрібно набрати не менше ніж 130 балів. Для популярних напрямів – не менше ніж 150 балів.