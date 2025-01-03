Які нові українські слова стали найпопулярнішими під час повномасштабної війни
У час повномасштабної війни з Росією нашу мову збагатило чимало нових слів та висловів. При цьому доволі колоритних.
Вони асоціюються з бойовими діями, персоналіями, зброєю тощо. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав найпопулярніші.
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Які нові слова збагатили українську мову
Авраменко зауважив, що навіть в умовах війни українці виявляють неабиякий хист у творенні нових слів. А таких творчий народ неможливо здолати.
При цьому він назвав найпопулярніші слова.
- Затридні (пишемо одним словом ) – нереалістичні плани.
- Іхтамнєтити – знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути
- Бавовна – вибух у Росії або на території, яку тимчасово контролюють окупанти.
Бавовна – це слово, яке і раніше було у нашій мові, але за ним закріпилося нове значення,
– зауважив мовознавець.
І додав, що це слово виникло унаслідок перекладу російського "хлопок", тобто ударний звук зі зміщеним наголосом "хлОпак". Українською – бавовна.
- Піти за російським кораблем – зазнати поразки.
Які нові слова з'явилися в українській мові / фото Укрпошта
Зауважимо, що в Україні навіть створили словник неологізмів української мови, які виникли від 24 лютого 2022 року.
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