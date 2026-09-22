Що таке "несварение": як цей стан назвати українською
Є слова, які ми ніби розуміємо, але коли треба сказати їх українською – раптом зависаємо, бо звучання заводить нас у мовну пастку. От "нєсварєніє" якраз із таких.
Яке українське слово заховалося за цим російським терміном, розповідаємо з посиланням на "Горох".
"Нєсварєніє" – а як це сказати українською?
Після ситної вечері буває знайоме відчуття: у шлунку важкість, їжа ніби стоїть, може з'явитися нудота, здуття чи дискомфорт. Російською в такій ситуації скажуть "несварение желудка" або одним словом – "несварение".
У нашій медичній термінології маємо свій відповідник: "нетравлення".
Саме таке слово фіксує "Словник української мови" у 20 томах: "нетравлення шлунка" – хвороба, за якої утруднюється перетравлення й засвоєння їжі.
Є в українській і термін "нестра́вність". Медичний російсько-український словник подає його поряд із "нетравленням" як відповідник російського "несварение".
А в професійному медичному мовленні вживають слово "диспепсія". Це медичний термін для комплексу симптомів, пов'язаних із болем або дискомфортом у верхній частині живота, відчуттям переповнення чи раннього насичення.
Тому залежно від ситуації можна сказати:
- "Після святкової вечері в нього почалося нетравлення".
- "Мене турбує нетравлення шлунка".
- "Лікар встановив диспепсію".
А ось "несварение" краще залишити російській мові. Тож якщо після застілля шлунок "протестує", українською скажемо просто: нетравлення. А якщо потрібен медичний термін – диспепсія.
Цікаво, що тут легко потрапити в мовну пастку через саме звучання слова. Здається, ніби воно пов'язане зі "сваркою". Насправді російське "несварение" походить від іншого значення слова "сваривать" – "перетравлювати". Тобто йдеться не про те, що хтось із кимось не свариться, а про те, що їжа погано перетравлюється.
Крім того, українське слово – "травлення" чи "травити" має кілька значень:
- Обробляти поверхню металу, скла тощо розчином кислот або іншими спеціальними сполуками.
- Засвоювати їжу і корисні речовини в процесі травлення; перетравлювати.
- Потроху відпускати, послаблюючи натягання каната, снасті тощо.
Але не сплутайте з іншою калькою: "травити" у значенні "використовувати отруту", наприклад, проти гризунів. В російській мові – "травіть", а українською – "труїти".
Зверніть увагу! Якщо ми зачепили медично-мовну тему, і це не лише про терміни, то чи знаєте ви, якого роду слово – "біль" і як його правильно провідміняти?
А вам бажаю простого: щоб шлунок не бунтував, їжа добре перетравлювалася, а слова не плуталися. Бо здоров'я краще берегти, а українську – не засмічувати невдалими кальками. Будьте здорові й говоріть правильно!