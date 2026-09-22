Яке українське слово заховалося за цим російським терміном, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Нєсварєніє" – а як це сказати українською?

Після ситної вечері буває знайоме відчуття: у шлунку важкість, їжа ніби стоїть, може з'явитися нудота, здуття чи дискомфорт. Російською в такій ситуації скажуть "несварение желудка" або одним словом – "несварение".

У нашій медичній термінології маємо свій відповідник: "нетравлення".

Саме таке слово фіксує "Словник української мови" у 20 томах: "нетравлення шлунка" – хвороба, за якої утруднюється перетравлення й засвоєння їжі.

Є в українській і термін "нестра́вність". Медичний російсько-український словник подає його поряд із "нетравленням" як відповідник російського "несварение".

А в професійному медичному мовленні вживають слово "диспепсія". Це медичний термін для комплексу симптомів, пов'язаних із болем або дискомфортом у верхній частині живота, відчуттям переповнення чи раннього насичення.

Тому залежно від ситуації можна сказати:

"Після святкової вечері в нього почалося нетравлення ".

". "Мене турбує нетравлення шлунка ".

". "Лікар встановив диспепсію".

А ось "несварение" краще залишити російській мові. Тож якщо після застілля шлунок "протестує", українською скажемо просто: нетравлення. А якщо потрібен медичний термін – диспепсія.

Цікаво, що тут легко потрапити в мовну пастку через саме звучання слова. Здається, ніби воно пов'язане зі "сваркою". Насправді російське "несварение" походить від іншого значення слова "сваривать" – "перетравлювати". Тобто йдеться не про те, що хтось із кимось не свариться, а про те, що їжа погано перетравлюється.

Крім того, українське слово – "травлення" чи "травити" має кілька значень:

Обробляти поверхню металу, скла тощо розчином кислот або іншими спеціальними сполуками. Засвоювати їжу і корисні речовини в процесі травлення; перетравлювати. Потроху відпускати, послаблюючи натягання каната, снасті тощо. Але не сплутайте з іншою калькою: "травити" у значенні "використовувати отруту", наприклад, проти гризунів. В російській мові – "травіть", а українською – "труїти".

Зверніть увагу! Якщо ми зачепили медично-мовну тему, і це не лише про терміни, то чи знаєте ви, якого роду слово – "біль" і як його правильно провідміняти?

А вам бажаю простого: щоб шлунок не бунтував, їжа добре перетравлювалася, а слова не плуталися. Бо здоров'я краще берегти, а українську – не засмічувати невдалими кальками. Будьте здорові й говоріть правильно!