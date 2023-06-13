Частині учасників НМТ-2023 анулюють результати
Джерело:УЦОЯО
Частині учасників цьогорічного національного мультипредметного тесту анулюють його результати. Усе через порушення процедури самими учасниками.
В УЦОЯО кажуть: це стосується тих учасників, які намагалися надати доступ до комп'ютерної системи стороннім особам. Таких осіб виявити не важко.
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Результати НМТ-2023 частині учасників анулюють
Так, в УЦОЯО відреагували на інформацію про те, що окремі учасники НМТ змогли передати дані доступу до системи сторонній особі для віддаленої роботи з програмою.
Усі ІР-адреси, з яких здійснювали входи в систему, зафіксовані, тож упродовж певного часу ми знайдемо того, хто намагався "обдурити систему". Результати такої особи / таких осіб будуть анульовані, а отже, використати їх для вступу не буде змоги,
– наголошують в УЦОЯО.
Зазначимо: 12 червня у мережі з'явилося відео про те, як стороння особа виконує вдома завдання НМТ замість якогось учасника, який у цей самий час перебуває в тимчасовому екзаменаційному центрі.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.