Частині учасників НМТ-2023 анулюють результати

13 червня 2023, 14:15
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Джерело:

УЦОЯО

Частині учасників цьогорічного національного мультипредметного тесту анулюють його результати. Усе через порушення процедури самими учасниками.

В УЦОЯО кажуть: це стосується тих учасників, які намагалися надати доступ до комп'ютерної системи стороннім особам. Таких осіб виявити не важко. 

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Результати НМТ-2023 частині учасників анулюють

Так, в УЦОЯО відреагували на інформацію про те, що окремі учасники НМТ змогли передати дані доступу до системи сторонній особі для віддаленої роботи з програмою.

Усі ІР-адреси, з яких здійснювали входи в систему, зафіксовані, тож упродовж певного часу ми знайдемо того, хто намагався "обдурити систему". Результати такої особи / таких осіб будуть анульовані, а отже, використати їх для вступу не буде змоги,
– наголошують в УЦОЯО.

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Зазначимо: 12 червня у мережі з'явилося відео про те, як стороння особа виконує вдома завдання НМТ замість якогось учасника, який у цей самий час перебуває в тимчасовому екзаменаційному центрі.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
  • Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
  • Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
  • Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
Автор: Марія Волошин