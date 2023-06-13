В УЦОЯО кажуть: це стосується тих учасників, які намагалися надати доступ до комп'ютерної системи стороннім особам. Таких осіб виявити не важко.

Дивіться також Про вступ можете забути: чого не варто робити під час складання НМТ-2023

Результати НМТ-2023 частині учасників анулюють

Так, в УЦОЯО відреагували на інформацію про те, що окремі учасники НМТ змогли передати дані доступу до системи сторонній особі для віддаленої роботи з програмою.

Усі ІР-адреси, з яких здійснювали входи в систему, зафіксовані, тож упродовж певного часу ми знайдемо того, хто намагався "обдурити систему". Результати такої особи / таких осіб будуть анульовані, а отже, використати їх для вступу не буде змоги,

– наголошують в УЦОЯО.

Мрієте про престижну професію для своєї дитини? Здобути необхідні знання для швидкого кар'єрного росту допоможе фахова передвища освіта в дистанційному коледжі "Оптіма". Дізнайтеся про напрямки підготовки, умови вступу та переваги навчання на безоплатному вебінарі, що відбудеться 13 червня о 19:00. Доєднуйтеся до зустрічі та розпочніть втілювати свою мрію просто зараз!

Зазначимо: 12 червня у мережі з'явилося відео про те, як стороння особа виконує вдома завдання НМТ замість якогось учасника, який у цей самий час перебуває в тимчасовому екзаменаційному центрі.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступна кампанія – 2023: коротко